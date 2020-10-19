В гострудинспекции назвали причину взрыва на заводе «ФОРЭС»

В гострудинспекции назвали причину взрыва на заводе «ФОРЭС»

Сегодня, 12:45ОбществоPhoto: Google Maps
Комиссия Госинспекции труда Свердловской области выявила технические нарушения в работе оборудования, которые стали причиной взрыва на заводе «ФОРЭС» в Асбесте и гибели одного из рабочих. Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

По данным инспекции, основной причиной несчастного случая стала недостаточная надежность мельницы шаровой мокрого помола, а также нарушение технологического процесса.

Также в ведомстве сообщили, что судебно-медицинская экспертиза выявила в крови погибшего наличие этилового спирта. Однако комиссией было установлено. что погибший не являлся ответственным лицом за работу мельницы и допущенные нарушения. На данный момент проводится дополнительное расследование произошедшего.

Напомним, несчастный случай на территории завода произошел в конце августа. По предварительной информации. в одном из цехов из-за высокого давления пара вылетела крышка оборудования. В результате разлилась горячая вода. Двое рабочих были госпитализированы с ожогами, один из них скончался.

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