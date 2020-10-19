В Нижнем Тагиле начался монтаж ливневки на дорогах к мосту через Тагильский пруд

Напомним, в Нижнем Тагиле до конца года планируется закончить пять из восьми опор и возвести первые два пролета при строительстве моста через Тагильский пруд. Сейчас на главной стройке города проводят экскурсии, а мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал в интервью, что показал бы президенту «мечту тагильчан».