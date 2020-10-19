В Нижнем Тагиле разработают проект реконструкции детского сада № 10

В Нижнем Тагиле разработают проект реконструкции детского сада № 10

Сегодня, 09:25ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика на выполнение комплексных инженерных изысканий для разработки проекта капитального ремонта МБДОУ д/с «Солнышко» № 10 на улице Оплетина, 5.

Согласно документации, изыскания требуются для получения положительного заключения государственной экспертизы.

Срок выполнения работ составляет 15 дней с момента подписания договора.

Начальная стоимость контракта — 657 тысяч рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 28 октября.

Напомним, детский сад № 10 был закрыт на капитальный ремонт в декабре 2019 года. По словам начальника управления образования Нижнего Тагила Татьяны Удинцевой, работы планируется провести, скорее всего, в 2021 году. Воспитанников распределили по другим детским садам. В общей сложности ясли посещали 70 детей в четырех группах.

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