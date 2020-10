В Нижнем Тагиле разработают проект реконструкции детского сада № 10

Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика на выполнение комплексных инженерных изысканий для разработки проекта капитального ремонта МБДОУ д/с «Солнышко» № 10 на улице Оплетина, 5.

Согласно документации, изыскания требуются для получения положительного заключения государственной экспертизы. Срок выполнения работ составляет 15 дней с момента подписания договора. Начальная стоимость контракта — 657 тысяч рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 28 октября. Напомним, детский сад № 10 был закрыт на капитальный ремонт в декабре 2019 года. По словам начальника управления образования Нижнего Тагила Татьяны Удинцевой, работы планируется провести, скорее всего, в 2021 году. Воспитанников распределили по другим детским садам. В общей сложности ясли посещали 70 детей в четырех группах. В Нижнем Тагиле на капремонт закрылись ясли, в которые ходили 70 детей

