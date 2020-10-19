В Нижнем Тагиле разработают проект реконструкции детского сада № 10

Напомним, детский сад № 10 был закрыт на капитальный ремонт в декабре 2019 года. По словам начальника управления образования Нижнего Тагила Татьяны Удинцевой, работы планируется провести, скорее всего, в 2021 году. Воспитанников распределили по другим детским садам. В общей сложности ясли посещали 70 детей в четырех группах.