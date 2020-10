В Нижнем Тагиле возле молочной кухни, расположенной на улице Фрунзе, 15, отремонтировали крыльцо.

Помощь решил оказать один из местных предпринимателей. Это тагильский бизнесмен. Он согласился нам помочь. За один день все было сделано, рассказал TagilCity.ru главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов. Video: ДГБ №1 Напомним, 12 октября одна из тагильчанок пожаловалась, что на молочную кухню сложно пройти из-за отсутствия пандуса. Главный врач ДГБ № 1 Дмитрий Клейменов рассказал, что технический заезд пришел в негодность, а потому его демонтировали.

