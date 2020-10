В Пермском крае в ДТП попал водитель из Нижнего Тагила

На границе Свердловской области в Пермском крае произошло ДТП, в котором пострадал водитель из Нижнего Тагила, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Происшествие случилось 18 октября в 11.00 в Горнозаводском районе. По автодороге Горнозаводск-граница Свердловской области двигался автомобиль «Лада Ларгус» под управлением жителя Нижнего Тагила. По предварительным данным, на 12 километре трассы водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате автомобиль перевернулся на крышу. Водитель был госпитализирован в больницу с компрессионным переломом позвоночника. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. Photo: ГУ МВД по Пермскому краю Напомним, 16 октября в Нижнем Тагиле мотоциклист не справился с управлением, накануне он скончался в больнице от полученных травм. В Нижнем Тагиле мотоциклист не справился с управлением и попал в больницу с травмами

