В Пермском крае в ДТП попал водитель из Нижнего Тагила

По автодороге Горнозаводск-граница Свердловской области двигался автомобиль «Лада Ларгус» под управлением жителя Нижнего Тагила. По предварительным данным, на 12 километре трассы водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате автомобиль перевернулся на крышу.