В Пермском крае в ДТП попал водитель из Нижнего Тагила

Происшествие случилось 18 октября в 11.00 в Горнозаводском районе.
По автодороге Горнозаводск-граница Свердловской области двигался автомобиль «Лада Ларгус» под управлением жителя Нижнего Тагила. По предварительным данным, на 12 километре трассы водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате автомобиль перевернулся на крышу.
Водитель был госпитализирован в больницу с компрессионным переломом позвоночника.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Напомним, 16 октября в Нижнем Тагиле мотоциклист не справился с управлением, накануне он скончался в больнице от полученных травм.