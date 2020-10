В Нижнем Тагиле не все семьи с детьми от трех до семи лет получили пособия. В Управлении социальной политики города рассказали, с чем это связано, а также назвали дату перевода средств.

13 октября было частичное финансирование, выплаты переведены тем, кто получает в первый раз. Поэтому до 26 октября в течение этого времени ожидается повторное финансирование, сообщили TagilCity.ru в Управлении социальной политики Нижнего Тагила. Напомним, 11 октября кабмин согласовал выдачу средств Министерству труда на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Кроме того, было разрешено внести изменения в выплаты многодетным семьям. Правительство РФ одобрило выплаты на детей от трех до семи лет

