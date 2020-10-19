Власти готовятся ограничить полеты из Екатеринбурга в Москву и Санкт-Петербург

Это произойдет одновременно с закрытием международного авиасообщения из-за COVID-19, которое сейчас обсуждают власти. Не исключено, что запрет полетов из Кольцово может быть ограничен и с другими городами.
Все ждут новых вводных из Москвы. Завтра состоятся решающие заседания оперштаба по Екатеринбургу и области, после них появятся новые решения о карантинных мерах,сообщает источник.
В пресс-службе Кольцово от комментариев отказались до появления официальных данных.
Напомним, аэропорт Кольцово продлил запрет на международные полеты, на данное решение повлияло распространение коронавируса.