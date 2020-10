Власти готовятся ограничить полеты из Екатеринбурга в Москву и Санкт-Петербург

С 1 ноября аэропорт Кольцово могут закрыть для полетов в Москву и Санкт-Петербург, сообщает E1 со ссылкой на источник в правительстве Свердловской области.

Это произойдет одновременно с закрытием международного авиасообщения из-за COVID-19, которое сейчас обсуждают власти. Не исключено, что запрет полетов из Кольцово может быть ограничен и с другими городами. Все ждут новых вводных из Москвы. Завтра состоятся решающие заседания оперштаба по Екатеринбургу и области, после них появятся новые решения о карантинных мерах,сообщает источник. В пресс-службе Кольцово от комментариев отказались до появления официальных данных. Напомним, аэропорт Кольцово продлил запрет на международные полеты, на данное решение повлияло распространение коронавируса. Уральский аэропорт Кольцово продлевает запрет на международные полеты

