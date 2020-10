Жители Екатеринбурга пожаловались на отказ в проведении КТ

Жители Екатеринбурга, которые болеют коронавирусом, не могут получить направление на КТ, сообщает Е1.

5 октября у 34-летней жительницы Екатеринбурга подтвердили коронавирус, через несколько дней такой же диагноз поставили ее маме. С тех пор обе женщины не могут получить направление на КТ. По словам женщины, при первых признаках заболевания, она ушла на самоизоляцию, тест на COVID-19 оказался положительным. Пришедший врач не прослушал легкие и выписал легкий антибиотик, чтобы предупредить пневмонию. На вопрос женщины об обследовании на КТ был получен ответ, что его не выпишут, так как она «все равно не сможет записаться». При этом медик предложил вызвать скорую и притвориться сильно больной, чего она делать не стала. Как говорит пациентка, врач звонил ей каждый день и узнавал о ее состоянии. Он сообщил, что ее могут записать на КТ только через две недели, женщина согласилась. Однако за пару дней до исследования ей опять позвонил врач и сказал, чтобы она не приходила на КТ, так как «ее все равно развернут» из-за «путаницы между больницами». По словам екатеринбурженки, врачи говорят, что есть указание сверху — назначать компьютерную томографию только пациентам с высокой температурой и кашлем, а остальных не брать. В оперштабе ответили, что врачи дают направления на КТ в соответствии с распоряжением Минздрава. Медработники принимают решение о назначении диагностики после осмотра больных. Если у пациентов есть вопросы, они могут обратиться к лечащему врачу или к руководству лечебного учреждения. Минздравом региона даны разъяснения и рекомендации медицинским работникам, в соответствии с которыми необходимо назначать пациентам компьютерную томографию. В первую очередь это температура выше 38 градусов в течение 3 дней и более, повышенная частота дыхательных движений, снижение сатурации, говорят в оперштабе. Напомним, в Нижнем Тагиле решился вопрос с очередями на КТ в ГБ № 1, сейчас обследование можно пройти в четырех медицинских учреждениях города.

