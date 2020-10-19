Жители Екатеринбурга пожаловались на отказ в проведении КТ

Как говорит пациентка, врач звонил ей каждый день и узнавал о ее состоянии. Он сообщил, что ее могут записать на КТ только через две недели, женщина согласилась. Однако за пару дней до исследования ей опять позвонил врач и сказал, чтобы она не приходила на КТ, так как «ее все равно развернут» из-за «путаницы между больницами».