«А ребенок тут при чем?»: тагильчане возмущены введением QR-кодов во Дворцах культуры

Уже с 8 ноября дворцы культуры Нижнего Тагила станут «свободными от коронавируса» зонами. Родителей, которые водят детей в секции и кружки, будут пускать только при наличии QR-кода и паспорта.

Официальная информация уже появилась на сайтах учреждений культуры. Тагильчане не довольны таким положением дел, они недоумевают как водить в кружки и секции маленьких детей, которые не могут самостоятельно переодеться. Каким образом я тогда должна буду переодевать маленького ребёнка на занятия, если у меня нет прививки и я ее не планирую ставить? Как это все должно происходить? На улице? спросила родительница на странице ДК «Юбилейный» «ВКонтакте». А ребенок тут при чем? Посмотрим что будет дальше, когда оплата за услуги резко упадет… возмущается другая тагильчанка. Также подписчики с иронией спрашивают о том, спросят ли QR-коды у посетителей выставок-продаж шуб, обуви и штор, которые проходят в фойе дворца. С 8 ноября QR-коды будут введены во всех учреждениях культуры Нижнего Тагила согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Театрально-зрелищные учреждения, дворцы культуры, музыкальные школы и школы искусств станут «зеленой зоной». При прохождении будет запрошен QR-код о вакцинации, а также документ, удостоверяющий личность. Информация уже размещена на официальных страницах учреждений, а также вывешены объявления, чтобы зритель был морально готов к такому пропускному режиму, рассказала редакции TagilCity.ru начальник Управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина. Эти нововведения коснутся не только посетителей концертов и спектаклей, но и всех родителей, которые водят детей на занятия в кружки и секции. Дети до 18 лет будут проходить свободно, а родители должны будут иметь необходимые документы. Родителям, которые собираются сопровождать детей, надо прививаться. Мы работаем согласно нормативным документам, это не наша инициатива, пояснила Светлана Юрчишина. При покупке билетов, тагильчане должны учитывать, что непривитых зрителей в залы учреждений культуры после 8 ноября не пустят, отметила собеседница. Напомним, QR-коды будут введены в Свердловской области с 25 октября для чиновников, в музеях, выставочных центрах и спортивных объектах. С 8 ноября список расширится театрами и кинотеатрами, салонами красоты. В середине декабря планируется ввести «чистые зоны» в торговых центрах, так как к Новому году как обычно ожидается наплыв посетителей в магазинах. О введении QR-кодов в Нижнем Тагиле рассказал глава города Владислав Пинаев

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