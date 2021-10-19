Екатеринбуржцы приняли танцовщиц стрип-клуба за зоозащитниц и подкидывают кошек

Несколько месяцев назад заведение оказало финансовую помощь приюту для животных, после чего руководительница выложила в соцсетях фото с кормом и подписью «Спасибо!». Ночью у дверей стрип-клуба оказалась коробка с котятами внутри, работникам удалось пристроить животных.
Люди прочитали в группе приюта и решили подкидывать животных не им, а нам! рассказала арт-директор стрип-клуба Е1.
По ее словам, животных подкидывали уже четыре раза. Кошек девушки размещают в гримерках, это мешает работе заведения. Чтобы больше такие ситуации не повторялись, администрация решила обратиться в СМИ и попросить не приносить животных.