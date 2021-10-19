Екатеринбуржцы приняли танцовщиц стрип-клуба за зоозащитниц и подкидывают кошек

В один из стриптиз-клубов Екатеринбурга местные жители стали подкидывать коробки с кошками и котятами после того, как заведение оказало благотворительную помощь приюту для животных.

Несколько месяцев назад заведение оказало финансовую помощь приюту для животных, после чего руководительница выложила в соцсетях фото с кормом и подписью «Спасибо!». Ночью у дверей стрип-клуба оказалась коробка с котятами внутри, работникам удалось пристроить животных. Люди прочитали в группе приюта и решили подкидывать животных не им, а нам! рассказала арт-директор стрип-клуба Е1. По ее словам, животных подкидывали уже четыре раза. Кошек девушки размещают в гримерках, это мешает работе заведения. Чтобы больше такие ситуации не повторялись, администрация решила обратиться в СМИ и попросить не приносить животных.

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