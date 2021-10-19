Как повысить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа

Как понять, что иммунитет ослаблен?

Постоянные простуды, регулярное повышение температуры, хроническая усталость и недомогание, нарушения сна, боли в суставах и мышцах, головные боли, высыпания на коже — всё это симптомы сбоя в работе иммунной системы. Если вы обнаружили у себя один или несколько из перечисленных признаков, то это уже повод для обращения к врачу и сигнал о том, что иммунитету требуется помощь.