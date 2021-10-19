Как повысить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа

Как повысить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа
Как повысить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа
Сегодня, 17:42ОбществоФото: pixabay.comКак повысить иммунитет?
В Свердловской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, а в детских поликлиниках Нижнего Тагила к врачам выстроились огромные очереди. Чтобы уберечься от сезонных заболеваний, необходимо знать, как укрепить иммунитет медикаментозно и домашними средствами.

Медицинские специалисты советуют в период сезонных заболеваний повышать иммунитет с помощью витаминов, коррекции образа жизни, правильного питания. Как это сделать — разберем в этой статье.

Как понять, что иммунитет ослаблен?

Постоянные простуды, регулярное повышение температуры, хроническая усталость и недомогание, нарушения сна, боли в суставах и мышцах, головные боли, высыпания на коже — всё это симптомы сбоя в работе иммунной системы. Если вы обнаружили у себя один или несколько из перечисленных признаков, то это уже повод для обращения к врачу и сигнал о том, что иммунитету требуется помощь.

Особенно стоит задуматься, как повысить иммунитет тем лицам, кто лишь недавно перенес острые респираторные заболевания или грипп, а также тем, кто испытывает большие психоэмоциональные и физические нагрузки. Дефицит иммунитета часто наблюдается у пожилых людей, женщин в период климакса, у лиц, страдающих от постоянного недосыпа и хронического стресса.

В холодный период частота респираторных заболеваний повышается даже у тех, кто не имеет проблем со здоровьем. Поэтому осенью и зимой не лишним будет поддержать иммунитет с помощью домашних средств и медицинских препаратов.

Как укрепить иммунитет взрослому?

Усилить защитные силы организма помогают аптечные средства для поддержания иммунитета. К ним относят:

  1. Растительные добавки в виде чаев, таблеток, экстрактов: например, экстракт элеутерококка и эхинацеи, сироп из шиповника.
  2. Иммуномодуляторы бактериального происхождения: например, «Бронхо-мунал», «Имудон».
  3. Интерфероны: например, «Гриппферон», «Виферон».
  4. Препараты синтетического происхождения: например, «Тимоген», «Ликопид».

Однако даже регулярное использование перечисленных препаратов не поможет поднять иммунитет, если не придерживаться правильного образа жизни.

Важно! Ключ к здоровью не находится в витрине аптеки. Стойкий иммунитет обеспечивают не лекарства, а здоровый образ жизни.

Есть здоровую пищу, больше двигаться, исключить вредные привычки, хорошо высыпаться, минимизировать стрессы, контролировать хронические заболевания — вот главные правила формирования крепкой иммунной системы.

Как укрепить иммунитет ребенку?

Если иммунная система ребенка работает нормально, то есть реагирует должным образом на инфекции и не проявляет симптомов гиперреактивности, то ничего делать специально не нужно. Нормально работающая иммунная система у детей способна справляться с практически любыми патогенными микроорганизмами. Большая часть детских заболеваний не требует никакой стимуляции иммунитета.

В ряде случаев у детей может развиваться недостаточность иммунных функций — например при хронических заболеваниях, при генетических нарушениях, при иммунодефицитных болезнях. Такие дети действительно нуждаются в укреплении иммунной системы. Но делать это нужно только после консультации с врачом-иммунологом, который даст рекомендации, как поднять иммунитет ребенку.

Врач-педиатр Ольга Киселева:

«Если вы видите, что ребенок болеет слишком часто, у него постоянно развиваются инфекционные осложнения, то прежде всего покажите его врачу. Самостоятельно искать „волшебную таблетку“ для поднятия иммунитета не нужно».

Педиатры советуют в период сезонных заболеваний оградить ребенка от посещения массовых мероприятий, научить его мыть руки, проводить закаливание и ежегодно проходить плановую вакцинацию от гриппа и ОРВИ.

Как укрепить иммунитет?
Фото: pixabay.com

Как поднять иммунитет после коронавируса?

Исследования в области влияния коронавируса на организм человека доказали, что ковид значительно снижает иммунитет. Подавление иммунной системы может сопровождаться упадком сил и постоянным ощущением слабости, ломкостью и выпадением волос, сонливостью, грибковыми и гнойничковыми поражениями кожи, повышенной раздражительностью, частыми головными болями, рецидивами заболеваний дыхательных путей, депрессивностью.

Поэтому для предотвращения осложнений после ковида пациенту нужно обратиться за консультацией к врачу. Специалист назначит комплексное обследование, пропишет лекарства для профилактики уже имеющихся хронических заболеваний. При необходимости пациенту назначат немедикаментозные методы лечения: массаж, рефлексотерапию и др.

В качестве общих рекомендаций для укрепления организма после коронавируса пациенту советуют наладить здоровый сон, избегать переохлаждений, исключить или хотя бы уменьшить стрессовые ситуации, употреблять больше полезной пищи, уделять время умеренным физическим нагрузкам и двигательной активности.

Как поднять иммунитет после антибиотиков?

После лечения антибиотиками иммунитет сильно ослабевает. Чтобы восстановить микрофлору кишечника и наладить работу всех систем механизма, необходим комплексный подход:

  1. Внести коррективы в рацион. Его основу должны составлять кисломолочные продукты, сыр, шпинат, квашеная капуста, каши из цельнозерновых круп, овощи и фрукты.
  2. Пробиотики. Принимать аптечные препараты нужно только при ярко выраженных проблемах с кишечником. В остальных случаях достаточно включить в рацион побольше свежих фруктов и овощных салатов.
  3. Витаминно-минеральные комплексы. Сбалансированные препараты помогут стимулировать работу иммунной системы.

Быстрейшему восстановлению организма после антибиотиков помогут занятия спортом. Но физические нагрузки не должны быть слишком активными. Достаточно регулярно гулять на свежем воздухе, заняться плаванием или йогой.

Как поднять иммунитет при онкологии?

Развитие раковых опухолей существенно влияет на иммунную защиту человека. Привычные методы повышения иммунитета не всегда применимы при онкологических заболеваниях. Поэтому лучше проконсультироваться с врачом о применении тех или иных средств.

Кандидат медицинских наук Даная Самолетова:

«Улучшить иммунную систему при онкологических заболеваниях помогает не только применение лекарственных препаратов. Здесь необходим комплексный подход. То есть здоровый образ жизни, прием витаминов, народные средства».

Что поможет укрепить иммунитет при онкологии:

  1. Лекарственные травы: корня имбиря, корня солодки, эхинацеи, женьшеня, прополиса, ромашки, элеутерококка.
  2. Продукты питания: свекла, зеленый чай, красный перец, брокколи, чеснок, помидоры, лук, морепродукты, мёд, оливковое масло, клюква, цитрусовые.
  3. Витаминные комплексы, включающие железо, фолиевую кислоту, магний, селен, витамин Е, цинк.

При согласовании с лечащим врачом профилактически можно применять препараты «Циклоферон», «Арбидол», «Виферон», настойку эхинацеи, «Тималин», «Плазмол».

Иммунитет после вакцинации

После прививки иммунитет не формируется мгновенно, на это могут уйти недели. Поэтому в этот период необходимо поберечь организм: стараться не посещать людные места, пить витаминные комплексы, избегать психоэмоциональных и физических перегрузок.

Микробиолог Александр Гинцбург:

«Наблюдения показывают, что иммунитет к инфекции формируется в течение 2-3 недель после прививки. При этом у молодых людей он формируется быстрей, чем у старшей возрастной группы».

Для поддержания иммунной системы и защиты от инфекций достаточно придерживаться общих рекомендаций: ежедневные прогулки, правильное питание, полноценный сон, соблюдение санитарных норм.

Витамины для повышения иммунитета

Для полноценной работы иммунитета организму взрослого человека требуется регулярное поступление с пищей или витаминными добавками 13 витаминов и около 20 минеральных веществ.

Какие витамины нужны для повышения иммунитета?
Фото:pixabay.com

В осенне-зимний период витаминные комплексы для поднятия иммунитета должны обязательно содержать витамины С, А и D. Желательно, чтобы в их состав были включены железо, йод, селен, цинк, хром.

Прежде чем покупать витаминные комплексы и принимать их, стоит пересмотреть свой рацион. Натуральные витамины для иммунитета можно получать из привычных продуктов. Кроме того, они лучше усваиваются организмом.

Какие фрукты поднимают иммунитет?

Если каждый день есть свежие фрукты и ягоды, то вполне можно обойтись без иммуномодуляторов и витаминных комплексов для поднятия иммунитета.

Какие фрукты повышают иммунитет:

  • цитрусовые;
  • хурма;
  • гранат;
  • яблоки;
  • киви;
  • фейхоа;
  • ананас;
  • бананы.

Фрукты нужно есть свежими — добавлять в салаты, делать на их основе соки или десерты.

Продукты и народные средства для иммунитета

Сбалансированное питание — самый легкий и безопасный способ повысить и укрепить иммунитет в домашних условиях. Ежедневно, особенно в осенне-зимний период, в рационе должны присутствовать молочные продукты, сложные углеводы, овощи, жиры, фрукты, белки.

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Жанна Дубинина:

«Здоровое питание необходимо. Ешьте костные бульоны, они отлично выводят токсины. В рацион включайте больше овощей, особенно чеснок, лук, все виды капусты. Не забывайте про жиры и качественные белки. Питаясь правильно, вы выращиваете собственные полезные бактерии, стимулирующие выработку иммуноглобулина».

Народные средства для повышения иммунитета основываются на привычных и недорогих продуктах.

Какие фрукты поднимают иммунитет?
Фото: pixabay.com
  • Имбирь оказывает противовоспалительный и антибактериальный эффект. Сухой имбирь можно добавлять в чаи и другие напитки, комбинировать с другими полезными продуктами: лимоном, мёдом, сухофруктами, орехами.
  • Чеснок обладает бактерицидными свойствами, помогает справляться с вирусами и вывести токсины. Достаточно съедать 1-2 зубчика чеснока для укрепления защитных функций организма.
  • Рыбий жир повышает сопротивляемость организма к инфекциям. В период сезонных заболеваний рекомендуется пить по 1-2 капсулы рыбьего жира ежедневно.
  • Облепиха укрепляет иммунитет и помогает восстановить организм после болезни. Всего 1-2 чайные ложки ягод в день почти полностью удовлетворяют суточную потребность в витаминах.
  • Эфирные масла для укрепления иммунитета и профилактики простудных заболеваний масла применяют в виде ингаляций. Подойдет масло эвкалипта, сосны, лимона, чайного дерева, кедра, можжевельника, пихты.
  • Лимон содержит такой природный иммуностимулятор, как аскорбиновая кислота. Лимон нужно ежедневно добавлять в напитки: чаи, морсы, обычную воду.
  • Смесь из сухофруктов и меда содержит больше минералов и витаминов, чем свежие фрукты. Для ее приготовления измельчают любые сухофрукты и заправляю мёдом и соком лимона. Ежедневно есть по 2-3 столовых ложки смеси.
  • Куркума — мощный антисептик и противовоспалительное средство. Наиболее полезно принимать куркуму следующим образом: ½ чайной ложки пряности развести в стакане теплой воды и выпить натощак.
  • Шиповник — напитки из сушеных ягод шиповника пьют для профилактики сезонных заболеваний. В день нужно выпивать 2-3 стакана отвара или чая из шиповника.
  • Пробиотики содержатся в кисломолочных продуктах, некоторых сортах сыра, квашеной капусте, соленьях, кимчи.
  • Травы — самые распространенные народные средства для поддержания иммунитета. Рекомендуются травяные чаи и отвары на основе ромашки, элеутерококка, эхинацеи, полыни, мяты, листьев малины и березы, медуницы, зверобоя, чабреца.

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