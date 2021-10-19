Как повысить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа

Медицинские специалисты советуют в период сезонных заболеваний повышать иммунитет с помощью витаминов, коррекции образа жизни, правильного питания. Как это сделать — разберем в этой статье.
Постоянные простуды, регулярное повышение температуры, хроническая усталость и недомогание, нарушения сна, боли в суставах и мышцах, головные боли, высыпания на коже — всё это симптомы сбоя в работе иммунной системы. Если вы обнаружили у себя один или несколько из перечисленных признаков, то это уже повод для обращения к врачу и сигнал о том, что иммунитету требуется помощь.
Особенно стоит задуматься, как повысить иммунитет тем лицам, кто лишь недавно перенес острые респираторные заболевания или грипп, а также тем, кто испытывает большие психоэмоциональные и физические нагрузки. Дефицит иммунитета часто наблюдается у пожилых людей, женщин в период климакса, у лиц, страдающих от постоянного недосыпа и хронического стресса.
В холодный период частота респираторных заболеваний повышается даже у тех, кто не имеет проблем со здоровьем. Поэтому осенью и зимой не лишним будет поддержать иммунитет с помощью домашних средств и медицинских препаратов.
Усилить защитные силы организма помогают аптечные средства для поддержания иммунитета. К ним относят:
Однако даже регулярное использование перечисленных препаратов не поможет поднять иммунитет, если не придерживаться правильного образа жизни.
Важно! Ключ к здоровью не находится в витрине аптеки. Стойкий иммунитет обеспечивают не лекарства, а здоровый образ жизни.
Есть здоровую пищу, больше двигаться, исключить вредные привычки, хорошо высыпаться, минимизировать стрессы, контролировать хронические заболевания — вот главные правила формирования крепкой иммунной системы.
Если иммунная система ребенка работает нормально, то есть реагирует должным образом на инфекции и не проявляет симптомов гиперреактивности, то ничего делать специально не нужно. Нормально работающая иммунная система у детей способна справляться с практически любыми патогенными микроорганизмами. Большая часть детских заболеваний не требует никакой стимуляции иммунитета.
В ряде случаев у детей может развиваться недостаточность иммунных функций — например при хронических заболеваниях, при генетических нарушениях, при иммунодефицитных болезнях. Такие дети действительно нуждаются в укреплении иммунной системы. Но делать это нужно только после консультации с врачом-иммунологом, который даст рекомендации, как поднять иммунитет ребенку.
Врач-педиатр Ольга Киселева:
«Если вы видите, что ребенок болеет слишком часто, у него постоянно развиваются инфекционные осложнения, то прежде всего покажите его врачу. Самостоятельно искать „волшебную таблетку“ для поднятия иммунитета не нужно».
Педиатры советуют в период сезонных заболеваний оградить ребенка от посещения массовых мероприятий, научить его мыть руки, проводить закаливание и ежегодно проходить плановую вакцинацию от гриппа и ОРВИ.
Исследования в области влияния коронавируса на организм человека доказали, что ковид значительно снижает иммунитет. Подавление иммунной системы может сопровождаться упадком сил и постоянным ощущением слабости, ломкостью и выпадением волос, сонливостью, грибковыми и гнойничковыми поражениями кожи, повышенной раздражительностью, частыми головными болями, рецидивами заболеваний дыхательных путей, депрессивностью.
Поэтому для предотвращения осложнений после ковида пациенту нужно обратиться за консультацией к врачу. Специалист назначит комплексное обследование, пропишет лекарства для профилактики уже имеющихся хронических заболеваний. При необходимости пациенту назначат немедикаментозные методы лечения: массаж, рефлексотерапию и др.
В качестве общих рекомендаций для укрепления организма после коронавируса пациенту советуют наладить здоровый сон, избегать переохлаждений, исключить или хотя бы уменьшить стрессовые ситуации, употреблять больше полезной пищи, уделять время умеренным физическим нагрузкам и двигательной активности.
После лечения антибиотиками иммунитет сильно ослабевает. Чтобы восстановить микрофлору кишечника и наладить работу всех систем механизма, необходим комплексный подход:
Быстрейшему восстановлению организма после антибиотиков помогут занятия спортом. Но физические нагрузки не должны быть слишком активными. Достаточно регулярно гулять на свежем воздухе, заняться плаванием или йогой.
Развитие раковых опухолей существенно влияет на иммунную защиту человека. Привычные методы повышения иммунитета не всегда применимы при онкологических заболеваниях. Поэтому лучше проконсультироваться с врачом о применении тех или иных средств.
Кандидат медицинских наук Даная Самолетова:
«Улучшить иммунную систему при онкологических заболеваниях помогает не только применение лекарственных препаратов. Здесь необходим комплексный подход. То есть здоровый образ жизни, прием витаминов, народные средства».
Что поможет укрепить иммунитет при онкологии:
При согласовании с лечащим врачом профилактически можно применять препараты «Циклоферон», «Арбидол», «Виферон», настойку эхинацеи, «Тималин», «Плазмол».
После прививки иммунитет не формируется мгновенно, на это могут уйти недели. Поэтому в этот период необходимо поберечь организм: стараться не посещать людные места, пить витаминные комплексы, избегать психоэмоциональных и физических перегрузок.
Микробиолог Александр Гинцбург:
«Наблюдения показывают, что иммунитет к инфекции формируется в течение 2-3 недель после прививки. При этом у молодых людей он формируется быстрей, чем у старшей возрастной группы».
Для поддержания иммунной системы и защиты от инфекций достаточно придерживаться общих рекомендаций: ежедневные прогулки, правильное питание, полноценный сон, соблюдение санитарных норм.
Для полноценной работы иммунитета организму взрослого человека требуется регулярное поступление с пищей или витаминными добавками 13 витаминов и около 20 минеральных веществ.
В осенне-зимний период витаминные комплексы для поднятия иммунитета должны обязательно содержать витамины С, А и D. Желательно, чтобы в их состав были включены железо, йод, селен, цинк, хром.
Прежде чем покупать витаминные комплексы и принимать их, стоит пересмотреть свой рацион. Натуральные витамины для иммунитета можно получать из привычных продуктов. Кроме того, они лучше усваиваются организмом.
Если каждый день есть свежие фрукты и ягоды, то вполне можно обойтись без иммуномодуляторов и витаминных комплексов для поднятия иммунитета.
Какие фрукты повышают иммунитет:
Фрукты нужно есть свежими — добавлять в салаты, делать на их основе соки или десерты.
Сбалансированное питание — самый легкий и безопасный способ повысить и укрепить иммунитет в домашних условиях. Ежедневно, особенно в осенне-зимний период, в рационе должны присутствовать молочные продукты, сложные углеводы, овощи, жиры, фрукты, белки.
Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Жанна Дубинина:
«Здоровое питание необходимо. Ешьте костные бульоны, они отлично выводят токсины. В рацион включайте больше овощей, особенно чеснок, лук, все виды капусты. Не забывайте про жиры и качественные белки. Питаясь правильно, вы выращиваете собственные полезные бактерии, стимулирующие выработку иммуноглобулина».
Народные средства для повышения иммунитета основываются на привычных и недорогих продуктах.