Пермская ЦБК оборудует пост мониторинга качества воздуха в жилой зоне Перми

ГП «ПЦБК» стала инициатором установки стационарного поста мониторинга качества воздуха в микрорайоне Голованово в Перми. Это будет первый подобный частный объект, расположенный в жилой зоне города.

Жителям микрорайона Голованово скоро предоставят возможность отслеживать состояние атмосферного воздуха и другие данные при помощи специального онлайн-табло, пишет информационный портал properm.ru. Весной 2021 года официальные представители ПЦБК согласовали установку поста мониторинга с главой Перми Алексеем Демкиным. Объект у ДК «Бумажник» планируют смонтировать до конца текущего года, уточнила Группа предприятий. При выборе площадки эксперты ориентировались на такой фактор, как близость очистных сооружений, дороги с максимально интенсивным движением, а также поликлиники, спортивного стадиона и парка. Из комментариев генерального директора ГП «ПЦБК» Юрия Маркова следует, что компания активно продолжает целенаправленно работать в направлении улучшения экологии. Долгосрочная программа различных природоохранных мероприятий предусматривала в том числе и установку поста мониторинга атмосферного воздуха, сообщил руководитель Группы предприятий. Комплекс будет оборудован измерительными, а также метеорологическими приборами. Табло планируют разместить не только на Дворце культуры, но и на 123-й школе. В режиме реального времени будут отображаться данные о содержании в воздухе разных веществ, о его температуре и влажности. При этом жители Голованово будут всегда видеть направление ветра, а также атмосферное давление. По словам экспертов, все сведения будут отображаться автоматически и без участия человека. Специалисты лаборатории «Эколаб» до трех раз в неделю делают замеры атмосферного воздуха – его берут в нескольких точках Голованово, чтобы проверить на предмет уровня содержания сероводорода и аммиака. На сегодня замеров провели уже свыше 140, и эксперты заверили, что предельно допустимые концентрации не превышены. Уточним, что ГП «ПЦБК» участвует в масштабном национальном проекте «Экология». Приоритетными направлениями Группы предприятий являются следующие: улучшение функционирования очистных сооружений, восстановление лесов на арендованных территориях и выпуск рыбы в водоемы Пермского края. Ежегодная переработка макулатуры увеличена на комбинате до уровня 300 тысяч тонн.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter