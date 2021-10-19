«Пихтовые горы» и площадь Танкостроителей открылись для прогулок тагильчан

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается реконструкция общественных территорий в Нижнем Тагиле. Мэрия отчиталась о результатах работы за 2021-й год.

Приемкой в эксплуатацию реконструированной площади Танкостроителей и первого этапа лесопарковой зоны «Пихтовые горы» закончились работы в 2021-й году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Нижнем Тагиле, сообщили в пресс-службе мэрии. В торжественном мероприятии приняли участие жители Дзержинского района, глава города Владислав Пинаев, депутат Законодательного собрания Свердловской области, исполнительный директор АО «НПК «Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин и генеральный директор — главный конструктор АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила Поддержка из федерального и регионального бюджетов обеспечивает устойчивое развитие города,рассказал Владислав Пинаев. За текущий год в Нижнем Тагиле были обустроены и реконструированы 4 общественных территории, а за 4 года реализации нацпроекта были реконструированы или полностью построены с «нуля» 13 парков и скверов. В планах руководства города строительство второй очереди «Пихтовых гор», реконструкция дорожного полотна Ленинградского проспекта, на 2023 год намечено обустройство пешеходной части проспекта, сообщил глава города. Напомним, 26 октября будет открыта «Тагильская лагуна-2» на набережной Городского пруда. Администрацией города объявлен конкурс на лучшее название новой городской локации. Всего на проект было затрачено порядка 556 миллионов рублей. Стала известна дата открытия «Тагильской Лагуны-2»

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