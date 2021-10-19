Сотрудники ДГБ Нижнего Тагила стали лауреатами регионального конкурса «Золотая Ирида»

Сотрудники ДГБ Нижнего Тагила стали лауреатами регионального конкурса «Золотая Ирида»
Сотрудники ДГБ Нижнего Тагила стали лауреатами регионального конкурса «Золотая Ирида»
Сегодня, 11:50ОбществоФото: пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила
Сотрудники паллиативного отделения Детской городской больницы Нижнего Тагила стали лауреатами конкурса «Золотая Ирида — 2021». Он проводится среди медработников, психологов и специалистов по соцработе, оказывающих паллиативную помощь детям и взрослым на территории Свердловской области.

Мероприятие организовано Арамильской городской больницей при поддержке регионального минздрава, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ Нижнего Тагила.

Организаторы рассказали, что таким образом они хотят привлечь внимание общества к проблемам тех, кто неизлечимо болен и находится на грани жизни и смерти. Именно в основу паллиативной медицины лежит симптоматическая терапия, направленная на облегчение болей, страданий пациента, поддержку его близких.

Основной задачей конкурса было отметить тех людей, которые изо дня в день трудятся, оказывая помощь не только физически, но и психологически. Это очень большой труд и тяжелая работа. Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что ничего подобного на территории России еще не было. Данный конкурс — первый в нашей стране, а награда — это знак внимания и благодарность тем, кто оказывает паллиативную помощь, подчеркнули организаторы конкурса.

Слева направо: Буторина Ирина Владимировна Медицинская сестра выездной патронажной бригады; Емалеева Людмила Валерьевна Врач-педиатр выездной патронажной бригады
Фото:пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила

Во время церемонии награды получили 19 специалистов. Каждому вручена памятная статуэтка, которая выполнена специально на заказ.

Мероприятие проходило накануне Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи. Праздник отмечается каждый год во вторую субботу октября.

Напомним, врач отделения паллиативной помощи Людмила Емалеева рассказала о том, что представляет собой паллиативная помощь. Она направлена на улучшение качества жизни пациентов, выявление болезней и предупреждение страданий больных, в том числе духовных и социальных. Главная задача детских специалистов — сделать все, чтобы ребенок не испытывал боль и жил так долго и хорошо, как только это возможно.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
конкурснаграждениеНижний ТагилДГБ
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы