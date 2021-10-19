Сотрудники ДГБ Нижнего Тагила стали лауреатами регионального конкурса «Золотая Ирида»

Основной задачей конкурса было отметить тех людей, которые изо дня в день трудятся, оказывая помощь не только физически, но и психологически. Это очень большой труд и тяжелая работа. Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что ничего подобного на территории России еще не было. Данный конкурс — первый в нашей стране, а награда — это знак внимания и благодарность тем, кто оказывает паллиативную помощь, подчеркнули организаторы конкурса.