Сотрудники ДГБ Нижнего Тагила стали лауреатами регионального конкурса «Золотая Ирида»

Мероприятие организовано Арамильской городской больницей при поддержке регионального минздрава, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ Нижнего Тагила.
Организаторы рассказали, что таким образом они хотят привлечь внимание общества к проблемам тех, кто неизлечимо болен и находится на грани жизни и смерти. Именно в основу паллиативной медицины лежит симптоматическая терапия, направленная на облегчение болей, страданий пациента, поддержку его близких.
Основной задачей конкурса было отметить тех людей, которые изо дня в день трудятся, оказывая помощь не только физически, но и психологически. Это очень большой труд и тяжелая работа. Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что ничего подобного на территории России еще не было. Данный конкурс — первый в нашей стране, а награда — это знак внимания и благодарность тем, кто оказывает паллиативную помощь, подчеркнули организаторы конкурса.
Во время церемонии награды получили 19 специалистов. Каждому вручена памятная статуэтка, которая выполнена специально на заказ.
Мероприятие проходило накануне Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи. Праздник отмечается каждый год во вторую субботу октября.
Напомним, врач отделения паллиативной помощи Людмила Емалеева рассказала о том, что представляет собой паллиативная помощь. Она направлена на улучшение качества жизни пациентов, выявление болезней и предупреждение страданий больных, в том числе духовных и социальных. Главная задача детских специалистов — сделать все, чтобы ребенок не испытывал боль и жил так долго и хорошо, как только это возможно.