ВЭБ.РФ направит средства на строительство 15 новых школ в четырех российских регионах

Коллегиальные органы государственной корпорации развития ВЭБ.РФ согласовали решение о финансировании строительства первых 15 школ в субъектах РФ. Для старта строительных работ уже одобрено предоставление в рамках проекта «ПроШкола» до 3,2 миллиарда рублей.

Как сообщает tass.ru, с такой новостью на состоявшемся координационном совете Министерства просвещения РФ и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с органами исполнительной власти российских регионов выступил зампред госкорпорации — член правления ВЭБ.РФ Юрий Корсун. Согласно заявкам, которые к настоящему моменту поступили из регионов, в рамках первой волны в Калужской и Самарской областях построят по одной школе, три новых школы будет построено в Белгородской области, также в Республике Бурятии появятся 10 новых учебных заведений согласно поданной регионом заявке. Строительство новых школ стартует уже в ноябре. Всего на рассмотрение «ПроШколе» уже отправили свыше 200 заявок из 41 субъекта РФ. Об этом рассказал Юрий Корсун. Также он отметил, что новые места в образовательных заведениях теперь могут создаваться при участии механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений). Данная мера поддержки позволяет ускорить появление новых школ в тех регионах, которые более всего в них нуждаются, а также максимально уменьшить финансовую нагрузку на региональные бюджеты. До конца этого года рынок ГЧП в совокупности может пополниться 250-300 новыми проектами по возведению школ. По расчетам на 1 рубль из казны региона привлекается около 30 рублей из федеральной казны и 55 рублей — от частных инвесткомпаний. Министерство просвещения РФ инициировало запуск госпрограммы «Развитие образования» в начале этого года, обеспечив возможность предоставления субсидии из федеральной казны для воплощения региональных проектов по созданию новых школ согласно схеме государственно-частных партнерских отношений. В рамках реализации данной программы в стране к 2025 году появится более 647 тысяч новых учебных мест в школах, которые будут оснащены всем необходимым для вовлечения молодого поколения в полноценный образовательный процесс.

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