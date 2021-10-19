Владислав Никонов озвучил свои угрозы расправой в адрес координатора хакасского ОНФ

Владислав Никонов озвучил свои угрозы расправой в адрес координатора хакасского ОНФ
Владислав Никонов озвучил свои угрозы расправой в адрес координатора хакасского ОНФ
Вчера, 23:21ОбществоФото: фрагмент видео
Исполняющий обязанности руководителя аппарата губернатора Хакасии Владислав Никонов провел беседу с координатором Общероссийского народного фронта Ксенией Бугановой (Лухман). Чиновник использовал непечатные выражения и угрозы активистам расправой в ответ на озвученные ими предложения по по борьбе с COVID-19.

Как сообщает newkhakasiya.online, Никонов крайне агрессивно отреагировал на предложения, поступившие от активистов ОНФ. Чиновник угрожал им расправой и настраивал, что координатор общественного движения и ее подчиненные не должны вмешиваться в политику регионального правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Запись данного разговора находится в распоряжении журналистов издания «Новая Хакасия». Ее подлинность подтвердила и сама Буганова, как пострадавшее лицо, так и пресс-служба правительства республики.

Буганова уже дала свой комментарий журналистам относительно произошедшего. Она рассказала, что чиновник изъявил желание побеседовать с ней после заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое состоялось 13 октября. Никонов был крайне недоволен предложением, поступившим от ОНФ, обратиться к федеральным властям за поддержкой, чтобы организовать более масштабную кампанию по привлечению населения к вакцинации от коронавирусной инфекции, а также решить проблему роста заражений среди пассажиров общественного транспорта. При этом Буганова подчеркнула, что ОНФ справляется с возложенной на нее задачей по контролю за заболеваемостью в республике, которую на организацию возложил федеральный центр.

Произошедший конфликт прокомментировал и общественный деятель Александр Мяхар.

Он считает, что оскорбления и угрозы, озвученные чиновником в адрес ОНФ, являются признаком слабости правительства региона, которое не может справиться с кризисной ситуацией своими силами.

Мяхар обращает внимание на то, что текущая ситуация с заболеваемостью ковидом в Хакасии близка к критической. В прошлом году в регион прибыл полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который лично работал над устранением остро стоящих проблем республики. В этом году в Хакасии наблюдается та же ситуация, но правительство региона не может справиться с кризисом самостоятельно, а вместо этого начало вести войну с местными СМИ.

Член Совета при президенте России Ева Меркачева согласна с точкой зрения, озвученной Мяхаром.

Она заявила, что в регионах сейчас наблюдается некий тренд на травлю общественных деятелей и журналистов, которые в той или иной форме выражают свое несогласие с политикой местного правительства. Из записи, ставшей достоянием общественности, становится ясно, что глава администрации губернатора при беседе с координатором ОНФ сыпет оскорблениями и угрозами из-за того, что она критиковала действия властей.

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