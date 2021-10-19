Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии прошел в Нижнем Тагиле

Я убежден, что фестиваль «ВместеЯрче» должен развиваться и процветать. Надеюсь, к нему с каждым годом будет присоединяться все больше участников и организаций. Благодарим Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области за предоставленную возможность провести фестиваль в Нижнем Тагиле. Также выражаем признательность коллективу Дома детского творчества Ленинского района за помощь в организации мероприятия. И, конечно, спасибо участникам: вы все большие молодцы!сказал генеральный директор НТЭСК Сергей Московкин.