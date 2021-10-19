Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии прошел в Нижнем Тагиле

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии прошел в Нижнем Тагиле
Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии прошел в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:02ОбществоФото: TagilCity.ru
15 октября 2021 года в ДДТ Ленинского района подвели итоги всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче», организованного Минэнерго и ЖКХ Свердловской области и Нижнетагильской Энергосбытовой компанией. Участие в мероприятиях на тему энергосбережения и энергобезопасности приняли более 500 юных тагильчан.

В зале дома детского творчества Ленинского района не осталось свободных мест. 15 октября школьники, детсадовцы, педагоги и родители приехали на торжественное мероприятие в честь завершения всероссийского фестиваля «Вместе ярче» в Нижнем Тагиле.

Цель фестиваля — привлечь внимание россиян к проблемам энергосбережения. Фестиваль организовало Министерство энергетики и ЖКХ России. С 2016 года в нем принимают участие крупные города, а в этом году присоединился и Нижний Тагил. Одним из организаторов фестиваля стало АО «Нижнетагильская энергосбытовая компания» (НТЭСК).

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Считаю, что инициативы проведения творческих и развивающих мероприятий для детей на тему бережного отношения к энергоресурсам нужно поддерживать,сказал генеральный директор АО «НТЭСК» Сергей Московкин.

Фото:TagilCity.ru

В рамках фестиваля ребята придумывали слоганы на тему «Полезные советы». Фразы об «Электричестве» и о «Правилах пользования электричеством в быту» необходимо было оформить на плакате.

1 место в средней возрастной группе занял Владимир Ромашов. Он и другие призеры получили от АО «НТЭСК» сертификаты в кинотеатр «Родина». В младшей группе победителями стали воспитанники детского сада № 202 Милана Морозова и Анастасия Егошина.

Победителей выбрать было непросто, все работы замечательные. Кроме того, ребята отлично проявили себя в квестах и викторинах,говорит генеральный директор АО «НТЭСК» Сергей Московкин.

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Также участники отвечали на вопросы онлайн-викторины «Его величество электричество», в ходе которой они узнали историю возникновения электричества, его полезные свойства и интересные факты. Были вопросы о мерах безопасности при использовании электроприборов в быту. Набрали максимальное число баллов 33 обучающихся младшего и среднего звена школ Нижнего Тагила. Они получили грамоты и подарки.

Мы, например, узнали, что слово «Электричество» происходит от названия янтаря, говорят победители викторины.

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Электричество опасно, нужно быть аккуратнее, подытожили дошкольники.

В рамках фестиваля «Вместе ярче» в Нижнем Тагиле также проходил конкурс видеороликов «Исторический PRОсвет». Ученики записывали видео об истории возникновения и развития электричества. Первое место занял Ярослав Сафонов — воспитанник дома детского творчества Ленинского района. Ему и еще 11 призерам Нижнетагильская энергосбытовая компания подарила сертификаты в кинотеатр «Родина».

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29 сентября прошел квест «Высокое напряжение», в котором приняли участие более сотни школьников Нижнего Тагила. Победителями в средней возрастной группе стала команда «Молния» дома детского творчества Ленинского района. Среди участников младшей группы первое место заняли «Экодевчонки». Генеральный директор НТЭСК Сергей Московкин поздравил участников и вручил им сертификаты в развлекательный центр «Атмосфера».

TagilCity.ru

Радует, что молодежь проявляет интерес к энергосбережению, энергобезопасности, современным технологиям в области энергетики, знакомится с профессиями в нашей сфере. В рамках фестиваля мы увидели много творческих работ: рисунки, плакаты, видеоролики,сказал Сергей Московкин.

Дому детского творчества Ленинского района за помощь в организации и проведении фестиваля Нижнетагильская энергосбытовая компания вручила сертификат на 10 000 рублей на покупку канцелярских принадлежностей.

Дети и родители остались довольны. Поэтому надеемся на дальнейшее сотрудничество с компанией. Это была наша первая весточка. Сейчас мы расскажем об этом фестивале, и, я думаю, в дальнейшем детей будет намного больше,говорит директор дома детского творчества Наталья Кравченко.

Фото:TagilCity.ru

По словам ребят, фестиваль им очень понравился, и они планируют поучаствовать во всероссийском мероприятии в следующем году.

Я убежден, что фестиваль «ВместеЯрче» должен развиваться и процветать. Надеюсь, к нему с каждым годом будет присоединяться все больше участников и организаций. Благодарим Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области за предоставленную возможность провести фестиваль в Нижнем Тагиле. Также выражаем признательность коллективу Дома детского творчества Ленинского района за помощь в организации мероприятия. И, конечно, спасибо участникам: вы все большие молодцы!сказал генеральный директор НТЭСК Сергей Московкин.

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