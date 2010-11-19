21 ноября в Нижнем Тагиле прогремит взрыв
19 ноября 2010, 18:44ОбществоАнка
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21 ноября в Нижнем Тагиле прогремит взрыв
В воскресенье в городе прогремит взрыв. Тагильчан прося не беспокоиться. На 15 часов 21-го ноября на Высокогорском ГОКе запланированы взрывные работы. Их будут проводить в главном карьере предприятия. Нижнетагильское управление МЧС просит тагильчан не беспокоиться.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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