222 миллиона рублей поступили в Тагил на развитие малого бизнеса

Из этих денег 210 миллионов поступило из федеральной казны в рамках реализации комплексно-инвестиционного плана развития города, остальные – из областного бюджета. Часть из 220-ти миллионов будет потрачена на обучение и переобучение тысячи тагильчан, желающих открыть свой бизнес. Из этих же денег будущие предприниматели, защитившие свои новые интересные проекты, смогут получить гранты по 300 тысяч рублей на открытие своего бизнеса. Планируется выделить 314 таких грантов. Более подробно с условиями можно познакомиться на сайте ntagil.org. Около 85 миллионов рублей пойдет на выдачу микрокредитов (до 500 тысяч рублей) уже действующим предпринимателям. В пять миллионов рублей обойдется проектно-сметная документация для создания в Тагиле бизнес-инкубатора.