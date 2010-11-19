Германия ждет терактов 22 ноября

Все аэропорты, все вокзалы и пересадочные станции метро патрулируютстражи порядка. Багаж самолетов, летящих в направлении немецких городов,просвечивается еще более внимательно, пишет «Российская газета».

В самолете чартерной авиакомпании LTU/Air был обнаружен пакет совзрывным устройством. Бомбу обезвредили.Информация о готовящихся терактах в Германии поступила из-за рубежа. Посведениям МВД, в конце ноября возможны нападения на места большогоскопления народа, прежде всего аэропорты и вокзалы.

Сообщается дажеконкретная дата - 22 ноября. В этот день в Германии открываютсярождественские ярмарки.