Германия ждет терактов 22 ноября
19 ноября 2010, 08:10Общество
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В Германии в ожидании терактов усилены меры безопасности.
Все аэропорты, все вокзалы и пересадочные станции метро патрулируютстражи порядка. Багаж самолетов, летящих в направлении немецких городов,просвечивается еще более внимательно, пишет «Российская газета».
В самолете чартерной авиакомпании LTU/Air был обнаружен пакет совзрывным устройством. Бомбу обезвредили.Информация о готовящихся терактах в Германии поступила из-за рубежа. Посведениям МВД, в конце ноября возможны нападения на места большогоскопления народа, прежде всего аэропорты и вокзалы.
Сообщается дажеконкретная дата - 22 ноября. В этот день в Германии открываютсярождественские ярмарки.
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