Иммунизацию от гриппа уже прошли 65 тысяч тагильчан

Вакцинация в рамках национального проекта «Здоровье» идет хорошимитемпами, отмечают специалисты управления здравоохранения. К концу ноябрядолжно быть привито 100% от запланированного числа юныхтагильчан, посещающих дошкольные учреждения, медработников, специалистовсферы образования, лиц старше 60 лет.

Вакцинация школьников ужезавершена.Хуже дела обстоят с иммунизацией так называемых «групп риска». Работникиторговли, общепита, транспорта, коммунальной сферы прививаться неспешат. Медики объясняют сложившуюся ситуацию пассивной позициейруководства предприятий и организаций города. Средства на иммунизациюработников, чей труд связан с ежедневным общением с большим количествомлюдей, не выделяются. А значит - опасность заражения вирусом гриппакрайне высока.

На сегодня уровень заболеваемости ОРВИ среди тагильчан нестабилен.Неделю назад был зарегистрирован всплеск, за минувшую семидневкупроизошло снижение. Непредсказуемая уральская погода не позволяетрасслабляться.В поликлиниках города продолжается вакцинация от гриппа.