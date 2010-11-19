Найдена первая планета за пределами нашей галактики
19 ноября 2010, 09:01ОбществоОльга
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Немецкие астрономы из института имени Макса Планка заявляют, что им удалось обнаружить первую планету, образовавшуюся за пределами нашей галактики Млечный Путь, передает британская корпорация Би-би-си.
По мнению ученых, эта находка является весомым доказательством того, чтопланеты могут быть распространены шире, чем считалось ранее - не тольков нашей галактике, но и по всей Вселенной, сообщает «Интерфакс».Из примерно 500 планет, найденных учеными за пределами Солнечнойсистемы, она единственная, расположенная в другой галактике.
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