Послы шести стран не приедут на вручение Нобелевской премии

Посла России Вячеслава Павловского в день церемонии не будет в Норвегии,ничего политического в его отсутствии нет, заявил агентству Ассошиэйтедпресс официальный представитель российской дипмиссии Владимир Исупов.Официальный Пекин называет Лю Сяобо преступником.

По словам Лундестада,Китай развернул среди дипломатов беспрецедентную кампанию по бойкотуцеремонии награждения.На церемонии будет отсутствовать не только сам 54-летний диссидент,отбывающий 11-летний тюремный срок за создание «Хартии 08».

Жена Лю после присуждения премии была помещена под домашний арест, иесли ее не освободят и не выпустят из страны, то вручить премию в 1,4млн долларов будет некому – по правилам, ее может получить только самлауреат или ближайшие родственники.