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Президент России Дмитрий Медведев завел второй аккаунт на сервисе микроблогов Twitter
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Президент России Дмитрий Медведев завел второй аккаунт на сервисе микроблогов Twitter

19 ноября 2010, 18:20ОбществоАнка
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