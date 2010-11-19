Президент России Дмитрий Медведев завел второй аккаунт на сервисе микроблогов Twitter

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Натальи Тимаковой. «Учитывая большую популярность аккаунта президента, мы решили сделать два аккаунта: MedvedevRussia и KremlinRussia», - заявила Тимакова. По словам Тимаковой, действующий аккаунт KremlinRussia будет переименован в MedvedevRussia с сохранением всех «френдов» и в дальнейшем будет носить скорее неформальный характер. В качестве же «поддерживающего информационного ресурса» будет создана новая, более официальная по содержанию, версия KremlinRussia.