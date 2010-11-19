Северный объезд Нижнего Тагила может появиться в ближайшие годы

Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» зам. главы города по стратегическому развитию и инвестициям Юрий Кузнецов, планируется построить новую дорогу, соединяющую Серовский тракт с трассой на Нижнюю и Верхнюю Салду в обход Нижнего Тагила. По планам, Северный объезд станет не только частью будущей кольцевой дороги вокруг города, но и соединит несколько зон перспективного развития: Уральский индустриальный парк, который планируют построить в районе Рудника, Химический парк «Тагил» - он уже развивается, и в том же районе находятся промышленные гиганты – НТМК и УВЗ. По мнению Юрия Кузнецова, Северный объезд очистит город от грузового транспорта. 12-го ноября администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на проектирование этой дороги. Как ожидается, конкурс состоится в последних числах декабря. В феврале 2011-го проект может быть уже готов. 32 миллиона рублей на проектные работы в бюджете города запланированы. Всего же строительство Северного объезда, по предварительным подсчетам, обойдется в 3,5 миллиарда рублей. По словам Юрия Кузнецова, уже есть предварительные договоренности с федеральным структурами по финансированию первой очереди Северного объезда. Цена вопроса – 1,5 миллиарда рублей.