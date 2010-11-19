Стать донором и спасти чью-то жизнь призывает станция переливания крови

Нижнетагильская станция переливания крови присоединяется к Всероссийской акции «Спасибо, донор», которая пройдет с 22 по 25 ноября. Стать донором не сложно, для этого нужно быть совершеннолетним, но не старше 50 лет, и иметь постоянную прописку в Нижнем Тагиле или пригороде. Причем, донорство даже выгодно: на станции переливания крови можно бесплатно узнать свою группу крови и резус-фактор, а также пройти обследование на ВИЧ, гепатиты В и С, и сифилис, а результаты будут известны уже на следующий день. Каждому донору выдается справка на два дня отдыха, которую можно использовать в течение года, и денежная компенсация на обед. Регулярные доноры за каждые 3 сдачи крови раз в год получают дополнительно 2 тысячи рублей. Ну и самое главное: как отметила главный врач станции переливания крови №3 Зоя Пучкова, сдав кровь, вы спасаете чью-то жизнь.За подробной информацией вы можете обратиться по телефону 41-99-16.