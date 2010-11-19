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Стелы с шестерёнками на въезде в Нижний Тагил больше не будет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стелы с шестерёнками на въезде в Нижний Тагил больше не будет

19 ноября 2010, 19:40ОбществоАнка
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