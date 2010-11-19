Стелы с шестерёнками на въезде в Нижний Тагил больше не будет

Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник управления по стратегическому развитию Нижнего Тагила Вахатнг Ахалая, в бюджете уже заложено на этот проект более 17-ти миллионов рублей. Тагильчанам предложат разработать эскизы нового оформления въезда в город. Потом эти предложения обсудят на Градостроительном совете. Планируется расширить парковочные карманы, потому что сейчас в этом обязательном пункте маршрута свадебных кортежей не хватает места для автомобилей. Неплохо было бы привлечь к гостевому въезду внимание малого бизнеса: торговли, общепита, считает Вахтанг Ахалая.