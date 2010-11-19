Цвет таблетки влияет на мнение пациента об эффективности препарата, обнаружили врачи
19 ноября 2010, 09:11ОбществоОльга
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Цвет, форма, вкус и даже название таблеток могут повлиять на мнение пациентов о лекарстве. Подходящее сочетание этих параметров могут привести к эффекту плацебо, улучшив результаты лечения и даже уменьшая побочные эффекты.
Как сообщает АМИ-ТАСС, к таким выводам пришли исследователи из Индии.Они провели опрос среди 600 человек, чтобы выяснить, насколько цветтаблетки влияет на выбор пациента. Для трёх из четырёх людей цвет иформа таблетки играют большую роль при выборе лекарства.
Оказалось, что красные и розовые таблетки являются предпочтительными посравнению с другими цветами. Как ни странно, 14% людей думают, чторозовые таблетки имеют сладкий вкус, в отличие от красного цвета, в товремя как жёлтые таблетки воспринимаются как солёные, независимо отфактического состава препарата. 11% считают белые или синие таблеткигорькими, а 10% назвали оранжевые таблетки кислыми.
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