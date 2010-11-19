В 2010 году «Евраз» вложил в безопасность горнорудных предприятий 211 млн. рублей

Об этом сообщает департамент «Евраза» по связям со СМИ. Планируется, чтов 2011 году затраты на безопасность горняков возрастут на 30-40 %.

Кроме непосредственных затрат на реализацию программы по повышениюуровня безопасности, «Евраз» вкладывает значительныесредства вприобретение нового оборудования, что также влияет на повышение уровняпромышленной безопасности.В частности, на ВГОКе в целом по 2010 году на обновление оборудованиябудет направлено более 165 миллионов рублей, на проведение капитальныхремонтов ВГОК потратит 345 млн. рублей.