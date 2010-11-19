В 2010 году «Евраз» вложил в безопасность горнорудных предприятий 211 млн. рублей
19 ноября 2010, 10:16Общество
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«Евраз» в 2010 году направил более 211 миллионов рублей на реализацию программ по повышению уровня безопасности работников на своих горнорудных предприятиях.
Об этом сообщает департамент «Евраза» по связям со СМИ. Планируется, чтов 2011 году затраты на безопасность горняков возрастут на 30-40 %.
Кроме непосредственных затрат на реализацию программы по повышениюуровня безопасности, «Евраз» вкладывает значительныесредства вприобретение нового оборудования, что также влияет на повышение уровняпромышленной безопасности.В частности, на ВГОКе в целом по 2010 году на обновление оборудованиябудет направлено более 165 миллионов рублей, на проведение капитальныхремонтов ВГОК потратит 345 млн. рублей.
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