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В 2010 году «Евраз» вложил в безопасность горнорудных предприятий 211 млн. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В 2010 году «Евраз» вложил в безопасность горнорудных предприятий 211 млн. рублей

19 ноября 2010, 10:16Общество
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