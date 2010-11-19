В Нижнем Тагиле мошенники обманывают бывших акционеров НТМК на десятки и сотни тысяч рублей

И это только те, кто написал заявления в милицию. Как рассказала корреспонденту радио «Маяк - Нижний Тагил» зам.начальника следственной части СУ при нижнетагильском УВД Анжелика Сединкина, сейчас расследуется дело по 34-м фактам такого мошенничества, когда преступники присваивали себе деньги за акции НТМК и дивиденды.

На данный момент все акции комбината у населения выкуплены. Но деньги у многих лежат на депозите. Получить их можно у нотариуса. Но люди либо не знают о том, как забрать деньги, либо даже не подозревают о том, что эти деньги у них есть, говорит Анжелика Сединкина. Этим мошенники и воспользовались. Они приходили к бывшим владельцам акций, предлагали срочно получить за них деньги. А за свои услуги посредников просили определённый процент от суммы.

Но мошенники говорили тагильчанам не всю правду – на депозите каждого обманутого было гораздо больше денег. И все они уходили преступникам. В каждом случае они присваивали от десятков до сотен тысяч рублей.

Пока следователи не знают, откуда у мошенников список тагильчан, не получивших деньги за акции. Предстоит выяснить и то, каким образом преступники узнавали домашние адреса жертв. Анжелика Сединкина отметила, что для получения денег за акции тагильчанам на самом деле не нужна была никакая посредническая помощь. Для этого нужно было всего лишь обратиться к нотариусу Светлане Беспаловой. Именно в её ведении находится реестр бывших акционеров.