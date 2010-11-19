Владимир Путин: «Свердловская область деньгами распоряжается с умом»

Владимир Путин заявил: «Мы сегодня посмотрели, что происходит с промышленностью вашего региона и должен сказать, что вы работаете очень неплохо. Что касается крупных проектов в промышленности, то на такие денег не жалко и главное - область с умом ими распоряжается». Он отметил, что Первоуральскому новотрубному заводу было выделено Сбербанком более 5 млрд руб. под государственные гарантии, сообщает «Накануне.Ru».