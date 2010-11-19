Владимир Путин: «Свердловская область деньгами распоряжается с умом»
19 ноября 2010, 10:37ОбществоОльга
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Накануне премьер Владимир Путин провел встречу со свердловским губернатором Александром Мишариным. В ходе нее стало известно, что правительство РФ готово предоставить новые госгарантии для ПНТЗ.
Владимир Путин заявил: «Мы сегодня посмотрели, что происходит с промышленностью вашего региона и должен сказать, что вы работаете очень неплохо. Что касается крупных проектов в промышленности, то на такие денег не жалко и главное - область с умом ими распоряжается». Он отметил, что Первоуральскому новотрубному заводу было выделено Сбербанком более 5 млрд руб. под государственные гарантии, сообщает «Накануне.Ru».
Напомним, накануне Путин побывал на предприятиях в Верхней Салде, Верхней Пышме и Первоуральске.
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