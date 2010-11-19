Все шахты Евраза оснастят постами экспресс-тестирования на алкоголь

По его данным, 6% травм на шахтах Евраза происходит из-за употребления алкоголя на рабочем месте. На Высокогорском ГОКе из 4-х произошедших с начала года смертельных случаев дав также произошли из-за алкоголя, отметил управляющий директор предприятия Андрей Кузнецов.

С первого декабря на шахтах ВГОКа будет введено 5 дополнительных постов алкотестирования.Как отметилКонстантин Лагудин, в декабре практически на всех шахтах Евраза появятся турникеты с электронным доступом. Рядом с ними будут располагаться посты экспресс-тестирования на алкоголь.