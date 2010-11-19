Все шахты Евраза оснастят постами экспресс-тестирования на алкоголь
19 ноября 2010, 19:07ОбществоАнка
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Об этом заявил вице-президент компании – руководитель Дивизиона Руда Константин Лагутин.
По его данным, 6% травм на шахтах Евраза происходит из-за употребления алкоголя на рабочем месте. На Высокогорском ГОКе из 4-х произошедших с начала года смертельных случаев дав также произошли из-за алкоголя, отметил управляющий директор предприятия Андрей Кузнецов.
С первого декабря на шахтах ВГОКа будет введено 5 дополнительных постов алкотестирования.Как отметилКонстантин Лагудин, в декабре практически на всех шахтах Евраза появятся турникеты с электронным доступом. Рядом с ними будут располагаться посты экспресс-тестирования на алкоголь.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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