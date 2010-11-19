Вступает в силу новая редакция Правил дорожного движения

Если еще сегодня за движение во встречном направлениипо кругу права можно было вернуть через суд, то уже в воскресенье — затакой маневр вас точно лишат прав. Если сегодня можно лишиться прав задвижение по встречной обочине, то со следующей недели вам такой пассажобойдется лишь в 500 рублей штрафа.