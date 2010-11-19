Вступает в силу новая редакция Правил дорожного движения
Вступает в силу новая редакция Правил дорожного движения. Буквально следом за ней, то есть послезавтра, гаишники будут оценивать водительские нарушения по-новому.
Начнут действовать поправки в Кодекс об административныхправонарушениях, напоминает «Российская газета».
Если еще сегодня за движение во встречном направлениипо кругу права можно было вернуть через суд, то уже в воскресенье — затакой маневр вас точно лишат прав. Если сегодня можно лишиться прав задвижение по встречной обочине, то со следующей недели вам такой пассажобойдется лишь в 500 рублей штрафа.
В новой редакции КоАПответственность за некоторые нарушения смягчена, а за некоторые —значительно повышена. Штраф за поворот налево не из своего ряда вырос соста рублей до полутора тысяч. Движение по встречным трамвайным путямтеперь карается не штрафом, а лишением прав. Объезд препятствия повстречной полосе через сплошную отныне повлечет штраф, а не лишениеправ.
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