Аккуратных водителей предложено поощрять рублем. Интересно, в Тагиле есть кандидаты?

А началось все с предложения члена этого фронта Александра Васильева ввести вычет из налога на доходы физических лиц в размере 25 процентов, если водитель три года не нарушал правил дорожного движения. По его мнению, автомобилистов следует стимулировать к соблюдению правил дорожного движения не только с помощью высоких штрафов, но и предоставлением определенных материальных благ.

Идею стимулировать водителей соблюдать правила материальными поощрениями поддержал и глава Центральной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта Вячеслав Лысаков. Правда, по его мнению, идею с налоговым вычетом не поддержит министерство финансов. Да и сам по себе налоговый вычет из НДФЛ имеет массу побочных эффектов. Так, например, скидки не получить тем автомобилистам, которые не работают - пенсионерам. Обиженными останутся и те, кто работает и платит НДФЛ, но не имеет своего автомобиля. Ведь им о таком снижении налогового бремени остается только мечтать.

С другой стороны, налоговый вычет будет выгоден людям, которые имеют автомобиль, имеют очень высокий доход и личного водителя. И правил не нарушают, потому что за рулем не сидят, и скидка с доходов будет исчисляться уже не парой тысяч рублей.

Каким же образом тогда еще можно стимулировать водителей? Как считает Вячеслав Лысаков, между законопослушным поведением на дорогах и системой льгот должна быть явная связь. По его словам, система ОСАГО уже изначально рассчитана на то, чтобы применять такие поощрения. Но у нас для тех, кто плохо ездит и совершает аварии, полис становится значительно дороже. А если водитель ездит нормально, то полис становится дешевле совсем незначительно.

Полисы для хороших водителей должны стоить на 20-30 процентов дешевле, - заявил Лысаков, - Минимум, я считаю, сумма должна снижаться для новичков в первые три года не менее чем на 10 процентов. Два миллиона новичков на дорогах ежегодно. Надо их стимулировать к соблюдению правил.

Напомним, что сейчас в ОСАГО предусмотрена так называемая система бонус - малус. Она предусматривает скидки на стоимость полиса или повышение его цены в зависимости от того, попадал ли водитель в аварии по своей вине или нет. За безаварийную историю водитель получает скидку пять процентов. Если попал в аварию, то стоимость полиса увеличиться в полтора раза от базовой.

Идеи заложить в полис ОСАГО коэффициенты за соблюдение правил уже давно витают в воздухе. Несколько лет подобные предложения озвучивают в ГИБДД. Технически ничего сложного в этом нет. История правонарушений каждого водителя есть в базе данных ГИБДД. При рассмотрении дел в судах, она с легкостью поднимается. Если привязать ОСАГО к правонарушениям водителя, то достаточно приоткрыть доступ к этой базе страховщикам. Как это сделано с техосмотром. Кто не знает, не смотря на то, что ГИБДД техосмотр не проводит, базу данных о машинах его прошедших ведет именно она. И страховщики этой базой активно пользуются при оформлении полисов ОСАГО. Точно также возможно использовать данные о правонарушениях.

Причем сейчас самое время обсудить такие предложения. Как раз ко второму чтению готовятся поправки в закон об ОСАГО. Правда, коэффициенты и тарифы устанавливаются постановлением правительства, но для этого соответствующие нормы нужно закрепить в законе.

По словам Лысакова, высокие штрафы не стимулируют водителей соблюдать правила. Помимо кнута должен быть и пряник. Штрафы за первичные нарушения можно даже снизить. Но при условии, что в случае повторных нарушений стоимость полиса будет ощутимо увеличиваться.

Почему добропорядочный водитель должен платить за страховку столько же, сколько лихач? - говорит Лысаков. - Лихач представляет повышенную опасность, пусть сам и оплачивает свои риски. Все подобные предложения будут обсуждаться до конца ноября на площадках ОНФ и Госдумы и после, возможно, будут оформлены в форме законопроекта.

Стимулирование водителей ценой полиса эффективно показало себя в Германии. Там первоначальная цена полиса очень высокая, но за год аккуратного вождения, без нарушений правил, цена сокращается чуть ли ни на треть. В некоторых странах злостным нарушителям приходится год ходить пешком, потому что стоимость полиса вырастает до таких сумм, которые они не могут потянуть.