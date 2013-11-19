Аккуратных водителей предложено поощрять рублем. Интересно, в Тагиле есть кандидаты?
Важные и заманчивые для автомобилистов предложения буквально как из рога изобилия посыпались от Общероссийского народного фронта. Его представители единым фронтом выступили за материальное поощрение водителей, соблюдающих правила дорожного движения.
А началось все с предложения члена этого фронта Александра Васильева ввести вычет из налога на доходы физических лиц в размере 25 процентов, если водитель три года не нарушал правил дорожного движения. По его мнению, автомобилистов следует стимулировать к соблюдению правил дорожного движения не только с помощью высоких штрафов, но и предоставлением определенных материальных благ.
Идею стимулировать водителей соблюдать правила материальными поощрениями поддержал и глава Центральной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта Вячеслав Лысаков. Правда, по его мнению, идею с налоговым вычетом не поддержит министерство финансов. Да и сам по себе налоговый вычет из НДФЛ имеет массу побочных эффектов. Так, например, скидки не получить тем автомобилистам, которые не работают - пенсионерам. Обиженными останутся и те, кто работает и платит НДФЛ, но не имеет своего автомобиля. Ведь им о таком снижении налогового бремени остается только мечтать.
С другой стороны, налоговый вычет будет выгоден людям, которые имеют автомобиль, имеют очень высокий доход и личного водителя. И правил не нарушают, потому что за рулем не сидят, и скидка с доходов будет исчисляться уже не парой тысяч рублей.
Каким же образом тогда еще можно стимулировать водителей? Как считает Вячеслав Лысаков, между законопослушным поведением на дорогах и системой льгот должна быть явная связь. По его словам, система ОСАГО уже изначально рассчитана на то, чтобы применять такие поощрения. Но у нас для тех, кто плохо ездит и совершает аварии, полис становится значительно дороже. А если водитель ездит нормально, то полис становится дешевле совсем незначительно.
Полисы для хороших водителей должны стоить на 20-30 процентов дешевле, - заявил Лысаков, - Минимум, я считаю, сумма должна снижаться для новичков в первые три года не менее чем на 10 процентов. Два миллиона новичков на дорогах ежегодно. Надо их стимулировать к соблюдению правил.
Напомним, что сейчас в ОСАГО предусмотрена так называемая система бонус - малус. Она предусматривает скидки на стоимость полиса или повышение его цены в зависимости от того, попадал ли водитель в аварии по своей вине или нет. За безаварийную историю водитель получает скидку пять процентов. Если попал в аварию, то стоимость полиса увеличиться в полтора раза от базовой.
Идеи заложить в полис ОСАГО коэффициенты за соблюдение правил уже давно витают в воздухе. Несколько лет подобные предложения озвучивают в ГИБДД. Технически ничего сложного в этом нет. История правонарушений каждого водителя есть в базе данных ГИБДД. При рассмотрении дел в судах, она с легкостью поднимается. Если привязать ОСАГО к правонарушениям водителя, то достаточно приоткрыть доступ к этой базе страховщикам. Как это сделано с техосмотром. Кто не знает, не смотря на то, что ГИБДД техосмотр не проводит, базу данных о машинах его прошедших ведет именно она. И страховщики этой базой активно пользуются при оформлении полисов ОСАГО. Точно также возможно использовать данные о правонарушениях.
Причем сейчас самое время обсудить такие предложения. Как раз ко второму чтению готовятся поправки в закон об ОСАГО. Правда, коэффициенты и тарифы устанавливаются постановлением правительства, но для этого соответствующие нормы нужно закрепить в законе.
По словам Лысакова, высокие штрафы не стимулируют водителей соблюдать правила. Помимо кнута должен быть и пряник. Штрафы за первичные нарушения можно даже снизить. Но при условии, что в случае повторных нарушений стоимость полиса будет ощутимо увеличиваться.
Почему добропорядочный водитель должен платить за страховку столько же, сколько лихач? - говорит Лысаков. - Лихач представляет повышенную опасность, пусть сам и оплачивает свои риски. Все подобные предложения будут обсуждаться до конца ноября на площадках ОНФ и Госдумы и после, возможно, будут оформлены в форме законопроекта.
Стимулирование водителей ценой полиса эффективно показало себя в Германии. Там первоначальная цена полиса очень высокая, но за год аккуратного вождения, без нарушений правил, цена сокращается чуть ли ни на треть. В некоторых странах злостным нарушителям приходится год ходить пешком, потому что стоимость полиса вырастает до таких сумм, которые они не могут потянуть.
Так что идея поощрения законопослушных водителей рублем может оказаться очень эффективной. А главное, более полезной, чем любое ужесточение ответственности.
© rg.ru