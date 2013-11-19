Из-под крана у тагильчан бежит «вонючая» вода: куда обратиться?

Добрый день! Подскажите, куда обратиться по поводу горячей воды, которая бежит из крана на ГГМ? Просто мерзость, воняет, как из канализации, и людям приходится мыться в этой вонючей противной воде.

Как выяснилось, ни «ТагилЭнерго», ни представители управляющих компаний не в курсе, что есть проблема. К слову, причины могут быть очень разными. Как пояснила TagilCity.ru Галина Федулова, в таких ситуациях нужно обращаться в свою управляющую компанию с жалобой. Там составят запрос на «ТагилЭнерго», и дело сдвинется с мертвой точки. Жителям ни в коем случае не стоит терпеть, каждый тагильчанин достоин предоставления качественных коммунальных услуг, но пока за свое право нужно бороться.