Из-под крана у тагильчан бежит «вонючая» вода: куда обратиться?
Накануне в редакцию TagilCity.ru обратился пользователь Алексей, который пожаловался на качество горячей воды, бегущей из крана.
Добрый день! Подскажите, куда обратиться по поводу горячей воды, которая бежит из крана на ГГМ? Просто мерзость, воняет, как из канализации, и людям приходится мыться в этой вонючей противной воде.
TagilCity.ru обратился за комментарием в администрацию Тагилстроевского района к главному специалисту по контролю предоставления коммунальных услуг Галине Федуловой. Специалист пообещала задать вопрос на утреннем собрании, где как раз присутствовала компания «ТагилЭнерго», поставщик горячей воды в городе.
Как выяснилось, ни «ТагилЭнерго», ни представители управляющих компаний не в курсе, что есть проблема. К слову, причины могут быть очень разными. Как пояснила TagilCity.ru Галина Федулова, в таких ситуациях нужно обращаться в свою управляющую компанию с жалобой. Там составят запрос на «ТагилЭнерго», и дело сдвинется с мертвой точки. Жителям ни в коем случае не стоит терпеть, каждый тагильчанин достоин предоставления качественных коммунальных услуг, но пока за свое право нужно бороться.
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