Международная конференция «Здоровая Семья – Здоровая Россия» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На семинаре выступали представители духовенства (Отец Геннадий Ведерников и Отец Александр Малых), специалист-гинеколог Ирина Владимировна Будзинская, специалист-фармацевт Ревенко Виталий Александрович, сотрудники правоохранительных органов и лидер движения «Здоровая Семья» Николай Валерьевич Павлов. На секциях выступали школьники, студенты НТИ (ф) УрФУ, НТГСПА и все желающие.

По результатам мероприятия будет составлен сборник, куда войдут выступления, в том числе и заочные доклады представителей других стран - Украины, Белоруссии, Казахстана. Следующее мероприятие пройдёт через 3 месяца и будет называться «Международная научно-практическая конференция «Целомудрие - мужская и девичья честь».

Автор фото: Анастасия Данилушкина.

Движение «Здоровая Семья» создано в августе 2012 года как сообщество в контакте. Постепенно оно набирает поддержку в стране. Вот некоторые особенности движения:

Вы тоже можете присоединиться к движению, если разделяете его принципы, а первым шагом может стать подписка на сообщество «Здоровая семья».