Мир ароматов и цвета ждет тагильчан с 20 ноября в музее ИЗО

Вот уже 25 лет художница создает подносы, в которых тесно соединяются традиция и новые творческие поиски, легкость исполнения и мастерство. В 1988 году, окончив Уральское училище прикладного искусства, она пришла работать художником по росписи подносов в художественный цех Нижнетагильского завода эмалированной посуды. Проработав художником по росписи подносов до 1996 года, Жанна перешла на педагогическую работу, но осталась преданной тагильскому лаковому промыслу. Она активно продолжает писать подносы и прививает любовь к росписи молодым студентам, преподавая художественную роспись по металлу в Уральском училище прикладного искусства (ныне Уральский филиал ФГБОУ «Московская государственная художественно-промышленная академия им.С.Г.Строганова»).

Жанна Овчинникова - разносторонний мастер - создает не только авторские подносы с цветочными и плодово-ягодными композициями, в совершенстве владея уральской маховой росписью, но и пишет сюжетные композиции в технике многослойной живописи. Обращение к копированию всегда было характерно для мастеров тагильского промысла, и Жанна Овчинникова является одним из лучших продолжателей данного направления.

Её произведения представляют достойные образцы тагильской лаковой росписи по металлу и хранятся во многих музеях и частных собраниях России. Жанна – творческая личность, активно участвует в различных выставках, с 2011 года является членом Союза художников России и возглавляет секцию «Декоративно-прикладного искусства» в Нижнетагильском отделении СХ. Сегодня Жанна Овчинникова считается одним из ведущих мастеров промысла, накопившей большой опыт творческой и педагогической работы.

В экспозиции представлено около 40 произведений автора, из них двадцать подносов из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

Женщина - воплощение красоты. Подчеркнуть эту красоту можно с помощью нотки ароматных духов. Мир ароматов и цвета представлен на сайте парфюмерии http://agent-parfumer.com.ua.