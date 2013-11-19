Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
На Вагонке открылся центр легкого фитнеса и коррекции фигуры класса Люкс для женщин «SlimClub»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

На Вагонке открылся центр легкого фитнеса и коррекции фигуры класса Люкс для женщин «SlimClub»

19 ноября 2013, 09:00ОбществоЕвгения
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»