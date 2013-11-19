На Вагонке открылся центр легкого фитнеса и коррекции фигуры класса Люкс для женщин «SlimClub»

Slimclub - это новое направление в фитнесе. Его отличительная особенность - это высокая эффективность при минимальных физических нагрузках и удовольствие на пользу фигуре. Центр работает исключительно для женщин, ведь только настоящая женщина знает, что ее оружие – в ее роскошной фигуре.

Мы хотим, чтобы наши клиентки приходили на занятия не для того, чтобы потратить свою энергию и уйти изможденными, а для того, чтобы отдохнуть, провести время в приятной домашней атмосфере уюта и тепла, и при этом подарить своему телу красоту и стройность. В клубе нет мужчин. Это позволяет чувствовать себя свободно и раскованно рассказывают эксперты центра.

Эффективное похудение в SlimClub достигается с помощью процедур и тренажеров, которые разработаны специально для коррекции женской фигуры. Это, так называемое, «умное оборудование», вся работа которого нацелена на то, чтобы подарить каждой женщине не просто избавление от лишних килограммов, но и путем глубокого оздоровления организма сделать внешний вид ярким и запоминающимся! И что не менее важно, цены здесь доступны практически каждой женщине.