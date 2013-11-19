На Вагонке открылся центр легкого фитнеса и коррекции фигуры класса Люкс для женщин «SlimClub»
16 ноября в центре Вагонки по адресу проспект Дзержинского, 42 открылся новый центр легкого фитнеса и коррекции фигуры для женщин SlimСlub.
Slimclub - это новое направление в фитнесе. Его отличительная особенность - это высокая эффективность при минимальных физических нагрузках и удовольствие на пользу фигуре. Центр работает исключительно для женщин, ведь только настоящая женщина знает, что ее оружие – в ее роскошной фигуре.
Мы хотим, чтобы наши клиентки приходили на занятия не для того, чтобы потратить свою энергию и уйти изможденными, а для того, чтобы отдохнуть, провести время в приятной домашней атмосфере уюта и тепла, и при этом подарить своему телу красоту и стройность. В клубе нет мужчин. Это позволяет чувствовать себя свободно и раскованно рассказывают эксперты центра.
Эффективное похудение в SlimClub достигается с помощью процедур и тренажеров, которые разработаны специально для коррекции женской фигуры. Это, так называемое, «умное оборудование», вся работа которого нацелена на то, чтобы подарить каждой женщине не просто избавление от лишних килограммов, но и путем глубокого оздоровления организма сделать внешний вид ярким и запоминающимся! И что не менее важно, цены здесь доступны практически каждой женщине.
Добавим, один из секретов успеха – это внимательный, высококвалифицированный персонал, способный найти верный подход , поскольку клиентками SlimClub могут стать женщины в возрасте от 18 до 70 лет. Приходите, отдыхайте и создавайте прекрасные формы своего тела. Отныне красота в Ваших руках! Стоит только захотеть…