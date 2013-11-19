Радиоактивные уколы против рака простаты

Но в те далекие годы исследования велись эмпирическим (прикладным) путем, зачастую, без теоретического обоснования процессов, происходящих в организме при том или ином воздействии. Но внимательная проработка «списанных в утиль» методов в условиях современной медицинской науки показала, что «радиоактивные уколы» рано относить к списку опытов начинающих лекарей-алхимиков из прошлого.

Все новое - хорошо забытое старое. Эта поговорка подтверждается результатами профильных исследований, опубликованных в «Медицинском журнале Новой Англии». Суть самого эксперимента, проведенного специалистами Британского Института исследования рака, состояла в изучении влияния инъекций радиоактивного вещества (радия-223) на течение болезни и продолжительность жизни пациентов, у которых диагсностирован рак простаты.

Следует сделать небольшую ремарку. Наиболее часто в СМИ говорят о том, что рак простаты - наиболее распространенное заболевание (например, в США, рак предстательной железы диагностируется у каждого шестого гражданина), и при этом - наименее смертельное (в большинстве случаев рак простаты ограничивается влиянием на качество жизни, без угрозы смертельного исхода). Однако встречается и специфический вид рака предстательной железы - метастатический рак, устойчивый к кастрации, который агрессивно метастазирует, главным образом, в кости, и приводит к довольно быстрому летальному исходу.

А теперь - об эксперименте. Каждому из группы добровольных участников (общее число - 921 человек) с метастазировавшим в кости раком предстательной железы, был введен препарат радия-223 точно в очаг метастазов. Особенности вещества, которые состоят в усвоении его костной тканью (радий усваивается костями подобно кальцию) позволили провести контактное облучение метастазов прицельной дозой излучения. При этом, благодаря небольшому периоду полураспада изотопа радия-223, не произошло облучения здоровых тканей. К тому же сама инъекция весьма проста и не является значительным вмешательством в организм.

Полученные цифры продолжительности жизни пациентов, получивших «радиоактивную инъекцию», сравнили с данными о пациентах, которым был введен инертный газ, как плацебо. В итоге продолжительность жизни после «радиоактивной» инъекции увеличилась почти на треть - лечение позволило увеличить среднее значение до 15 месяцев, при уколе инертного газа этот показатель составил чуть более 11 месяцев.