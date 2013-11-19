Радиоактивные уколы против рака простаты
Применение инъекций радиоактивных веществ, как возможного средства лечения онкологических заболеваний, казалось бы, осталось в далеком прошлом ядерной медицины.
Но в те далекие годы исследования велись эмпирическим (прикладным) путем, зачастую, без теоретического обоснования процессов, происходящих в организме при том или ином воздействии. Но внимательная проработка «списанных в утиль» методов в условиях современной медицинской науки показала, что «радиоактивные уколы» рано относить к списку опытов начинающих лекарей-алхимиков из прошлого.
Все новое - хорошо забытое старое. Эта поговорка подтверждается результатами профильных исследований, опубликованных в «Медицинском журнале Новой Англии». Суть самого эксперимента, проведенного специалистами Британского Института исследования рака, состояла в изучении влияния инъекций радиоактивного вещества (радия-223) на течение болезни и продолжительность жизни пациентов, у которых диагсностирован рак простаты.
Следует сделать небольшую ремарку. Наиболее часто в СМИ говорят о том, что рак простаты - наиболее распространенное заболевание (например, в США, рак предстательной железы диагностируется у каждого шестого гражданина), и при этом - наименее смертельное (в большинстве случаев рак простаты ограничивается влиянием на качество жизни, без угрозы смертельного исхода). Однако встречается и специфический вид рака предстательной железы - метастатический рак, устойчивый к кастрации, который агрессивно метастазирует, главным образом, в кости, и приводит к довольно быстрому летальному исходу.
А теперь - об эксперименте. Каждому из группы добровольных участников (общее число - 921 человек) с метастазировавшим в кости раком предстательной железы, был введен препарат радия-223 точно в очаг метастазов. Особенности вещества, которые состоят в усвоении его костной тканью (радий усваивается костями подобно кальцию) позволили провести контактное облучение метастазов прицельной дозой излучения. При этом, благодаря небольшому периоду полураспада изотопа радия-223, не произошло облучения здоровых тканей. К тому же сама инъекция весьма проста и не является значительным вмешательством в организм.
Полученные цифры продолжительности жизни пациентов, получивших «радиоактивную инъекцию», сравнили с данными о пациентах, которым был введен инертный газ, как плацебо. В итоге продолжительность жизни после «радиоактивной» инъекции увеличилась почти на треть - лечение позволило увеличить среднее значение до 15 месяцев, при уколе инертного газа этот показатель составил чуть более 11 месяцев.
Несмотря, что подобные цифры далеки от желаемых, американские онкологи уже окрестили подобный метод контактной лучевой терапии «гениальным», и готовятся всячески продолжать его совершенствование.
Источник: Онкопортал.net