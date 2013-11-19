Сергей Носов поздравил тагильчан со светлым Днем Матери

День матери - радостный и светлый праздник. Это также знак глубокого уважения великому материнскому труду. Мама дает новую жизнь, она является хранительницей духовных, нравственных ценностей. В самые сложные и ответственные моменты мы обращаемся к ней за советом и утешением.

Слова искренней признательности адресую всем тагильчанкам, умело сочетающим профессиональную деятельность с исполнением своей главной миссии – быть хранительницей домашнего очага, воспитывать сыновей и дочерей. Особая благодарность женщинам, которые взяли на себя роль приёмных матерей и передали всю любовь и теплоту любящего сердца детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Отрадно, что институт материнства и семьи в Нижнем Тагиле усиливает свои позиции. Реализуются программы, направленные на поддержку семьи, материнства и детства. В этом залог успешного развития нашего города.

Сегодняшний праздник – это ещё одна возможность сказать самые добрые и теплые слова своим матерям, показать, как мы их любим. От всей души поздравляю тагильчанок с праздником, желаю мамам Нижнего Тагила крепкого здоровья, долголетия, любви и заботы родных и близких!

Тагильчане, обязательно поздравьте своих матерей в это воскресенье, подарите им праздник, скажите, как сильно вы их любите, ведь маме так важно знать, что ее ребенок всегда рядом, даже если он за тысячи километров от нее.