Центробанк выступил за сохранение накопительной части пенсии

Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, Центробанк предлагает сохранить для граждан возможность выбора, куда направить часть пенсионных накоплений – в накопительную или распределительную часть. Банк предлагает разрешить гражданам раз в пять лет делать такой выбор. В настоящее время в Госдуме рассматриваются поправки, согласно которым граждане до 2015 года должны определиться, сколько отчислять в накопительную часть пенсии – 0% или 6%. При этом сделанный выбор уже не подлежит изменению в дальнейшем.