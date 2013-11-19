В 2014 году азербайджанская компания застроит 120 га в Нижнем Тагиле
19 ноября 2013, 11:55Общество
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Руководитель маркетингового департамента азербайджанской группы компаний AS Group Investment Эльмир Керимли объявил о планах застройки Нижнего Тагила.
С 2014 года планируется начать строительство на 120 га. Это будет порядка 400-450 малоэтажных домов, в которых смогут разместиться около 30 тысяч человек, пишет «Вестник Кавказа». К слову, Нижний Тагил становится все более инвестиционно привлекательным городом, однако новые дома нужны и для того, чтобы переселять тагильчан из ветхого жилья.
Сообщается, что новые жильцы получат квартиры уже в отремонтированном состоянии. К слову, на территории комплексов появятся и детские сады, будет оборудован наземный паркинг, центральная котельная. Также компания обещает обеспечить жилую территорию внутренней дорожной системой.
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