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В 2014 году азербайджанская компания застроит 120 га в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В 2014 году азербайджанская компания застроит 120 га в Нижнем Тагиле

19 ноября 2013, 11:55Общество
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