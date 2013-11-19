В 2014 году азербайджанская компания застроит 120 га в Нижнем Тагиле

С 2014 года планируется начать строительство на 120 га. Это будет порядка 400-450 малоэтажных домов, в которых смогут разместиться около 30 тысяч человек, пишет «Вестник Кавказа». К слову, Нижний Тагил становится все более инвестиционно привлекательным городом, однако новые дома нужны и для того, чтобы переселять тагильчан из ветхого жилья.