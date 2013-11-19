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В Нижнем Тагиле стартовал конкурс «Лучший молодой рабочий предприятий ЕВРАЗа»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле стартовал конкурс «Лучший молодой рабочий предприятий ЕВРАЗа»

19 ноября 2013, 12:10ОбществоЕвгения
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