В Нижнем Тагиле стартовал конкурс «Лучший молодой рабочий предприятий ЕВРАЗа»

Конкурс профессионального мастерства пройдет с 19 по 21 ноября в Нижнем Тагиле на базе ЕВРАЗ НТМК. За престижное звание будут бороться представители 10 профессий. Горновые доменных печей, подручные сталевара, вальцовщики, слесари-ремонтники, слесари КИП и А, электромонтеры, электрогазосварщики, помощники машинистов тепловоза, машинисты кранов и водители грузовых автомобилей должны будут пройти теоретический и практический этапы конкурса. Победителя определит жюри из числа профильных специалистов предприятий ЕВРАЗа.

Участие в конкурсе «Лучший молодой рабочий предприятий ЕВРАЗа» примут 28 сотрудников ЕВРАЗ НТМК, они будут бороться во всех конкурсных номинациях.

Для участников состязания подготовлена большая познавательная и развлекательная программа. Конкурсанты побывают с экскурсией на ЕВРАЗ НТМК и в Нижнем Тагиле, обсудят проблемы молодежи на круглом столе и подведут итоги на торжественной церемонии в ДК НТМК.