13 квартир для жителей аварийных домов в Екатеринбурге будут куплены за 44 млн рублей
Сегодня, 07:00ОбществоФото: pixabay.com
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Из бюджета Свердловской области будет выделено 44 млн рублей для закупки квартир для екатеринбуржцев, которые планируют выселить из жилья, признанного аварийным. 12 квартир будут однокомнатными и 1 двухкомнатной.
Сюжеты: Екатеринбург
Площадь двухкомнатных квартир, которые планирует приобрести мэрия Екатеринбурга, составит от 52 до 72 квадратных метров, «однушка» должна быть в пределах от 30 до 36 квадратных метров. Стоимость заказа, размещённого на портале госзакупок составляет 44 млн рублей, сообщает «ЕТВ».
Согласно требованиям, квартиры должны находиться в жилых домах с не менее чем 3-мя этажами, подключёнными ко всем необходимым коммуникациям. Заявки планируется принимать до 3 декабря.
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