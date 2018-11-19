13 квартир для жителей аварийных домов в Екатеринбурге будут куплены за 44 млн рублей

Площадь двухкомнатных квартир, которые планирует приобрести мэрия Екатеринбурга, составит от 52 до 72 квадратных метров, «однушка» должна быть в пределах от 30 до 36 квадратных метров. Стоимость заказа, размещённого на портале госзакупок составляет 44 млн рублей, сообщает «ЕТВ».