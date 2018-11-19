16 тыс. невыездных: свердловчане задолжали по алиментам более 4 млрд руб. в 2018 году
В 2018 году в Свердловской области сумма задолженности по алиментам составила более 4 млрд рублей. Около 16 тысяч граждан временно ограничены в праве выезда из страны.
За 2018 год в Свердловской области зарегистрированы около 41 тысячи исполнительных производств по взысканию алиментов, общая сумма задолженности по которым составляет более 4 млрд рублей.
Более 16 тысяч свердловчан ограничены в праве выезда из России в связи с невыплатой алиментов и около 4 тысяч – ограничены в спецправах.
По данным УФССП Свердловской области, в 2018 году сумма задолженности по алиментам выросла на один млрд рублей по сравнению с 2017 годом, сообщает «Областная газета».
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