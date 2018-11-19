16 тыс. невыездных: свердловчане задолжали по алиментам более 4 млрд руб. в 2018 году

За 2018 год в Свердловской области зарегистрированы около 41 тысячи исполнительных производств по взысканию алиментов, общая сумма задолженности по которым составляет более 4 млрд рублей.

Более 16 тысяч свердловчан ограничены в праве выезда из России в связи с невыплатой алиментов и около 4 тысяч – ограничены в спецправах.

По данным УФССП Свердловской области, в 2018 году сумма задолженности по алиментам выросла на один млрд рублей по сравнению с 2017 годом, сообщает «Областная газета».