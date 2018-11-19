Демидовская больница Нижнего Тагила будет наказана за курение пациентов в отделении

В Нижнем Тагиле после публикации материала TagilCity.ru о курении пациентов на этаже одного из отделений горбольницы проведена внеплановая проверка. В ситуации разобрались территориальный отдел Роспотребнадзора Свердловской области по городу Нижний Тагил совместно с прокуратурой Ленинского района.

В ходе проверки было установлено, что факты, изложенные в материале редакции, подтвердились. В связи с этим, ДЦГБ Нижнего Тагила будет привлечена к ответственности.