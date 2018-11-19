Демидовская больница Нижнего Тагила будет наказана за курение пациентов в отделении
Демидовская центральная городская больница в Нижнем Тагиле будет привлечена к ответственности за курение пациентов в медучреждении.
В Нижнем Тагиле после публикации материала TagilCity.ru о курении пациентов на этаже одного из отделений горбольницы проведена внеплановая проверка. В ситуации разобрались территориальный отдел Роспотребнадзора Свердловской области по городу Нижний Тагил совместно с прокуратурой Ленинского района.
В ходе проверки было установлено, что факты, изложенные в материале редакции, подтвердились. В связи с этим, ДЦГБ Нижнего Тагила будет привлечена к ответственности.
Юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности за нарушение норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Кроме того, будет выдано предписание об устранении нарушений действующего законодательства,сообщает Роспотребнадзор.