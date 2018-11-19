Екатеринбургская епархия проводит неделю «против абортов»

Традиционная акция «Неделю за жизнь» стартовала в Екатеринбургской епархии с 19 ноября. Она приурочена к годовщине указов, позволяющих женщинам делать аборт.

До 25 ноября в храмах Екатеринбурга будут принимать детские вещи, чтобы оказать поддержку семьям с новорожденными в сложной жизненной ситуации. Все желающие могут принести средства гигиены, детское питание, одежду и другие необходимые малышам вещи.