Екатеринбургская епархия проводит неделю «против абортов»
Сегодня, 14:30ОбществоФото: Екатеринбургская епархи
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До 25 ноября в Екатеринбургской епархии проходит неделя «против абортов», приуроченная к годовщине существования указов, разрешающих аборт в России.
Сюжеты: Екатеринбург
Традиционная акция «Неделю за жизнь» стартовала в Екатеринбургской епархии с 19 ноября. Она приурочена к годовщине указов, позволяющих женщинам делать аборт.
До 25 ноября в храмах Екатеринбурга будут принимать детские вещи, чтобы оказать поддержку семьям с новорожденными в сложной жизненной ситуации. Все желающие могут принести средства гигиены, детское питание, одежду и другие необходимые малышам вещи.
21 ноября в храмах во время литургии прозвучат прошения «о прощении греха детоубийства». В субботу, 24 ноября, состоится покаянная молитва о нерожденных детях, сообщает Е1.ru.
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