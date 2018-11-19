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Екатеринбургская епархия проводит неделю «против абортов»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургская епархия проводит неделю «против абортов»

Сегодня, 14:30ОбществоФото: Екатеринбургская епархи
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