Коттедж в Екатеринбурге сдается под детский сад за 170 тыс. рублей

В Екатеринбурге по адресу улица Далёкая, 34 сдается коттедж общей площадью 500 кв. м. Собственник сообщает, что помещение переделано под частный детский сад. Внутри имеется вся необходимая мебель.

Руководитель проекта N1.Ru в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая поясняет, что среди предложений о сдаче в аренду стали появляться объявления о сдаче помещений предпринимателям. Данная тенденция связана с желанием выгодно сдать дорогой объект, так как жильцов для него найти не просто.