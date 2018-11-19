Коттедж в Екатеринбурге сдается под детский сад за 170 тыс. рублей
Сегодня, 14:21ОбществоФото: N1.ru
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В Екатеринбурге на Вторчермете сдается коттедж за 170 тысяч рублей. В объявлении указано, что помещение может использоваться как детский сад, поскольку имеется вся необходимая для этого мебель.
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В Екатеринбурге по адресу улица Далёкая, 34 сдается коттедж общей площадью 500 кв. м. Собственник сообщает, что помещение переделано под частный детский сад. Внутри имеется вся необходимая мебель.
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Руководитель проекта N1.Ru в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая поясняет, что среди предложений о сдаче в аренду стали появляться объявления о сдаче помещений предпринимателям. Данная тенденция связана с желанием выгодно сдать дорогой объект, так как жильцов для него найти не просто.
Также в Екатеринбурге сдается коттедж на ВИЗе за 100 тысяч рублей в месяц, особняк в Горном Щите за 70 тысяч рублей, а владелец студии на улице Белинского готов сдать помещение под любой вид аренды, сообщает «Областная газета».
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