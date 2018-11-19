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Коттедж в Екатеринбурге сдается под детский сад за 170 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Коттедж в Екатеринбурге сдается под детский сад за 170 тыс. рублей

Сегодня, 14:21ОбществоФото: N1.ru
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