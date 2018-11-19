Министр просвещения выступила в защиту проваливших тест по математике учителей

Ольга Васильева встала на защиту тех учителей математики, информатики и основ духовно-нравственной культуры России, которые не смогли пройти исследование профессиональной компетенции. В эфире «Первого канала» министр просвещения назвала исследование некорректным, сообщают «Новые Известия».

Моё глубочайшее убеждение, что исследование некорректно от начала и до конца,заявила Васильева.