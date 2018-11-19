Министр просвещения выступила в защиту проваливших тест по математике учителей
Сегодня, 07:30ОбществоФото: минобрнауки.рф
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Министр просвещения России Ольга Васильева назвала исследование, с которым справилась только половина учителей математики и информатики, некорректным. Она также заявила, что сомневается в социологическом успехе опроса.
Ольга Васильева встала на защиту тех учителей математики, информатики и основ духовно-нравственной культуры России, которые не смогли пройти исследование профессиональной компетенции. В эфире «Первого канала» министр просвещения назвала исследование некорректным, сообщают «Новые Известия».
Моё глубочайшее убеждение, что исследование некорректно от начала и до конца,заявила Васильева.
Напомним, ранее Рособрнадзор проверил 67 регионов России и 22 тысячи учителей на знание своего предмета. Хуже всего с исследованием справились учителя дисциплин «математика и информатика» и «основы духовно-нравственной культуры народов России». Самый высокий уровень подготовки продемонстрировали учителя русского языка и литературы.
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