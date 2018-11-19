На год раньше: капремонт трех домов Нижнего Тагила будет закончен до 2019 года

Начальник управления ЖКХ Нижнего Тагила Егор Копысов сообщил о выполнении плана капремонта жилых зданий Нижнего Тагила. В 2018 году был заявлен ремонт 54 домов в разных районах города. В сентябре этого года план полностью реализован, поэтому за три здания, ремонт которых запланирован на следующий год, застройщик возьмется до окончания 2018 года.