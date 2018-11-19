На год раньше: капремонт трех домов Нижнего Тагила будет закончен до 2019 года
Сегодня, 20:12ОбществоФото: commons.wikimedia.org
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План 2018 года по капремонту многоквартирных домов Нижнего Тагила реализован полностью, поэтому ЗАО «Стройкомплекс» капитально отремонтирует три дома, входящих в программу 2019 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Начальник управления ЖКХ Нижнего Тагила Егор Копысов сообщил о выполнении плана капремонта жилых зданий Нижнего Тагила. В 2018 году был заявлен ремонт 54 домов в разных районах города. В сентябре этого года план полностью реализован, поэтому за три здания, ремонт которых запланирован на следующий год, застройщик возьмется до окончания 2018 года.
Список зданий: улица Вязовская, 4В, Липовый тракт, 17, Черных, 21.
В 2019 году план капремонта включает в себя 45 жилых зданий Нижнего Тагила. Егор Копысов подчеркнул, что ЗАО «Стройкомплекс» более 4 лет качественно выполняет работы по ремонту многоквартирных домов Нижнего Тагила, сообщает информационная служба администрации муниципального образования «Город Нижний Тагил».
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