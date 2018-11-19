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На год раньше: капремонт трех домов Нижнего Тагила будет закончен до 2019 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На год раньше: капремонт трех домов Нижнего Тагила будет закончен до 2019 года

Сегодня, 20:12ОбществоФото: commons.wikimedia.org
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